Vottignasco saluta il geometra Ariaudo, ex capo reparto viabilità di Alba in Provincia

E’ mancato all’età di 87 anni Giovanni Battista Ariaudo, detto Corrado, ex dipendente della Provincia e Capo Reparto del Settore Viabilità di Alba per molti anni. Originario di Savigliano, Ariaudo fu assunto come geometra il 1 febbraio 1964 e rimase in servizio dell’ente per 43 anni percorrendo tutte le tappe della sua carriera professionale assumendo la responsabilità tecnica e successivamente il ruolo di Capo reparto fino alla pensione maturata il 31 dicembre 2007.

Il presidente della Provincia Luca Robaldo, unitamente al Consiglio provinciale e a tutti i dipendenti, partecipa al lutto della famiglia ricordando le grandi doti umane e professionali dell’ex dipendente.

Ariaudo lascia la moglie Domenica e i figli Massimo e Davide. I funerali saranno celebrati sabato 11 gennaio alle ore 11 nella chiesa parrocchiale di Vottignasco.