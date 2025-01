Zelensky “Vogliamo la pace ma servono garanzie sulla sicurezza”

ROMA (ITALPRESS) - "Per noi è importante la pace, la vogliamo più di tutti perchè stiamo perdendo soprattutto le persone. Prima di mettersi d'accordo su qualcosa noi dobbiamo definire delle garanzie serie di sicurezza per l'Ucraina e per l'Ue, che la Russia non torni ad aggredire come è accaduto dopo il 2014. A noi serve che l'America faccia pressione sulla Russia e dia all'Ucraina e all'Ue queste garanzie di sicurezza". Così il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, a RaiNews24 intervistato dal direttore Paolo Petrecca. "Putin ha sempre voluto annientare l'Ucraina, è il suo sogno e le garanzie di sicurezza devono essere tali affinchè non ci sia un suo ritorno. Se lui non capirà e non sentirà il dolore per aver avviato questa guerra, se non pagherà un prezzo alto per quanto fatto" andrà avanti, ha aggiunto. Quindi "non possiamo cedere a Putin, lui vuole avere la totale influenza sul continente europeo". Per Zelensky "è molto importante che l'Italia sostiene l'Ucraina, è già il decimo pacchetto di sostegno approvato" e inoltre ha ricordato come "quando l'Italia è stata a capo del G7 ha adottato la decisione sui beni congelati russi, per noi è stata una decisione molto importante. Quei soldi erano importanti per l'Ucraina e già stiamo ricevendo i primi soldi". Infine il presidente ucraino ha ricodato che "a luglio a Roma svolgeremo la conferenza per la ricostruzione dell'Ucraina e siamo molto grati. Tutti i business europei che possono venire in Ucraina dopo la guerra non solo possono aiutare ma possono anche guadagnare, è una situazione win-win".(ITALPRESS).-Foto: Agenxia Fotogramma-