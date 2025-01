Alba: amore e tradimento in scena ne "L’Illusione Coniugale" con Rosita Celentano al Teatro Sociale

Mercoledì 15 gennaio alle ore 21.00 per la prima volta sul palcoscenico del Teatro Sociale “G. Busca” di Alba, l’attrice Rosita Celentano sarà protagonista con Attilio Fontana della commedia “L’Illusione Coniugale” scritta dall’affermato drammaturgo e regista francesce Éric Assous con la regia di Stefano Artissunch.

Una commedia raffinata e brillante, incentrata su uno spietato gioco della verità, per una riflessione sul matrimonio all'inizio del terzo millennio.

Una coppia decide di affrontare la questione delle eventuali reciproche infedeltà attraverso una sincera confessione delle rispettive trasgressioni e “distrazioni”, a partire dai numeri, quasi a voler misurare la gravità del danno o dell'inganno. Una provocazione o meglio una sfida che Giovanna lancia a Massimo, suo marito, incorreggibile libertino, forse anche una strategia per uscire da una crisi e ridare nuovo slancio alla loro relazione, infrangendo un muro invisibile fatto di silenzi e incomprensioni, segreti e bugie, un'opportunità per fare tabula rasa degli errori del passato e ricominciare da zero. Uno spettacolo con un susseguirsi di equivoci e coups de théâtre... con un finale tutto da scoprire.

Posti ancora disponibili acquistabili al botteghino del Teatro Sociale, in piazza Vittorio Veneto 3, due ore prima dall’inizio dello spettacolo, online su www.ticket.it e alla Libreria La Torre, via Vittorio Emanuele n. 19/G.