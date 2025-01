Alba: Grisu’ – Un drago senza paura al Teatro Sociale “G. Busca” domenica 12 gennaio

Domenica 12 gennaio alle ore 16.30 sul palco del Teatro Sociale “G. Busca di Alba andrà in scena il musical Grisù - Un drago senza paura. In programma nell’ambito della rassegna Famiglie a Teatro, lo spettacolo è ispirato al coraggioso draghetto sputafuoco nato dalla fantasia dei fratelli Pagot e tornato oggi sui piccoli schermi con una serie in onda su Rai Yoyo.

Grisù - Un drago senza paura parla di sogni e di quanta forza e dedizione bisogna metterci per raggiungerli, di quanto si possa essere più forti e determinati se ci si trova accanto un amico.

Grisù, il giovane draghetto sputafuoco, vive con il papà Fumè in una caverna sotto al vulcano proprio vicino a Dragontown, il paese in cui vive Stella, la sua migliore amica umana. Anche Stella vive con il papà David, il capo dei pompieri locali. Grisù e Stella hanno entrambi dei sogni nel cassetto: lei vuole diventare reporter, lui vuole diventare vigile del fuoco, cosa piuttosto difficile per un draghetto sputafuoco. Qualcosa, o meglio qualcuno, decide però di mettere loro i bastoni fra le ruote. La cattiva Malasorte appare prima negli incubi di Grisù e poi in carne e ossa proprio lì, nelle strade del paese. Malasorte si nutre delle paure degli esseri umani. E Grisù e Stella, come tutti i bambini di quell’età, di paure ne hanno tante. Dovranno imparare a capirle e affrontarle, perché come dice David “un eroe non è chi non ha nessuna paura, ma chi riesce a vincerla!”. Malasorte, non riuscendo ad averla vinta attraverso gli incubi in cui immerge i ragazzi, appare dal vivo cercando malamente di travestirsi prima da venditore ambulante, poi come fantasma del bosco. La squadra dei nostri eroi riesce tuttavia a tenerle testa scacciandola con delle gran fiammate di Grisù. Ma il suo piano finale, con il rapimento di David e Fumè, metterà a dura prova i giovani protagonisti. Coraggio, l’avventura li chiama!

Posto Unico: 10,00 euro.

Posti ancora disponibili acquistabili al botteghino del Teatro Sociale, in piazza Vittorio Veneto 3 due ore prima dall’inizio della recita, online su www.ticket.it e alla Libreria La Torre, via Vittorio Emanuele n. 19/G.