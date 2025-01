Gaza, la proposta di Hamas: risolvere nodi dopo accordo su tregua e ostaggi

(Adnkronos) - Hamas avrebbe proposto di rinviare a fasi successive la soluzione dei nodi irrisolti nelle difficili trattative per un accordo con Israele su ostaggi e tregua a Gaza. E' quanto scrive il quotidiano al-Araby al-Jadeed, che cita una fonte del gruppo secondo cui i mediatori - Egitto, Qatar e Usa - sosterrebbero l'idea, trasmessa a Israele, e dal Cairo sarebbe arrivata flessibilità rispetto al ritiro in una fase successiva delle forze israeliane dal Corridoio Philadelphi, al confine tra Gaza ed Egitto.

Stando alla fonte, i colloqui sarebbero "al punto più vicino alla conclusione dell'accordo dal giorno del loro avvio" e i mediatori sarebbero in attesa di una risposta da parte di Israele.

"I negoziati che si stanno svolgendo ora sono piuttosto seri e offrono la possibilità di concludere l'accordo nelle prossime due settimane". A dichiararlo ieri a Npr, parlando delle trattative tra Israele e Hamas per la liberazione degli ostaggi, è stato intanto il direttore della Cia, William Burns, citato da 'Ha'aretz'.

Nei colloqui ci sono stati “alcuni progressi”, ma “non crediamo che il lavoro sia finito”, ha quindi dichiarato il portavoce del consiglio di Sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Kirby, in un briefing con la stampa.

Kirby ha aggiunto che Hamas è il motivo per cui non è stato raggiunto un accordo, sottolineando gli “ostacoli che Hamas continua a sollevare e alla sabbia che continua a gettare negli ingranaggi. È questo il motivo per cui non abbiamo un accordo”.