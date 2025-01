Manuel Bortuzzo chi è: il nuotatore ospite oggi 11 gennaio a Verissimo

(Adnkronos) -

Manuel Bortuzzo sarà ospite oggi, sabato 11 gennaio 2025, a 'Verissimo'. Il nuotatore italiano è stato al centro delle cronache nazionali per la terribile aggressione nella periferia di Roma che gli procurò una lesione spinale, ora però si mostra sotto una vesta diversa e a Silvia Toffanin racconterà del duro lavoro che lo ha portato a conquistare la medaglia di bronzo nei 100 metri rana ai Giochi paralimpici di Parigi.

Nato a Trieste il 3 Maggio 1999, Manuel Bortuzzo mostra sin da bambino due grandi amori: la musica e il nuoto. A sei anni inizia a suonare la batteria e sempre da bambino pratica il nuoto, dimostrando un talento eccezionale.

Fa subito vedere di che pasta è fatto a livello giovanile, vincendo numerosi meeting regionali e nazionali in diverse gare e distanze. Si fa notare soprattutto nelle distanze del mezzo fondo, come i 400 e i 1500 metri stile libero. Nel 2015, firma il nuovo record italiano nella categoria Ragazzi nei 3000 metri, sottraendolo a una stella del calibro di Gregorio Paltrinieri.

Viene selezionato per il progetto “Road to Tokyo 2020” e si trasferisce al Centro Federale di Ostia per allenarsi con medagliati Olimpici come Paltrinieri e Gabriele Detti. "È come se prendi un ragazzo che gioca a calcio e lo metti ad allenarsi con Cristiano Ronaldo e Messi. Il sogno si stava realizzando e lì lo sentivo sempre più vicino", ha ricordato in un'intervista a Olympics.com.

A febbraio del 2019 la sua vita cambia per sempre. Mentre si trova fuori da un pub della periferia di Roma, non lontano da casa sua, viene colpito alla schiena da alcuni proiettili, sparati contro di lui a causa di uno scambio di persona. Per pochi millimetri uno dei proietti non arriva all'aorta e il ragazzo, appena diciannovenne, sopravvive, ma i colpi provocano una lesione al midollo, che gli paralizza metà del corpo. Da quel momento comincia il suo calvario e la musica, che è sempre stata lì a dargli conforto, diventa uno dei suoi rifugi.

Nel frattempo scrive due libri (il primo è diventato anche un film, Rinascere), partecipa ad alcuni programmi televisivi, tra cui il Grande Fratello VIP, e crea contenuti sui social, dove ora ha quasi 500mila follower. "Non conoscevo nemmeno Instagram, né i social, né i media e il mondo televisivo", ha detto Bortuzzo. "Tuttavia, mi sono trovato in una posizione all'interno di quel mondo, e se hai l'opportunità di fare qualcos'altro nella vita, coglila".

Manue Bortuzzo torna a nuotare sapendo di dover ricominciare da capo per capire come gareggiare in modo diverso da quello a cui era abituato, ma con la certezza e la determinazione di voler fare l'atleta. Si rende conto di quanto, nel nuoto paralimpico, l'esperienza sia fondamentale e passi spesso sopra all'energia giovanile e alla potenza.

Nel novembre 2022 si classifica secondo ai Campionati italiani, poi vince le sue prime gare durante le Para swimming World Series a Lignano Sabbiadoro. "Ho fatto tappe di Coppa del mondo, per esempio a Berlino - ha raccontato a Olympics.com - dove ho conosciuto i miei avversari, il primo e il secondo al mondo sui 100 rana e c’è ancora un abisso, lo vedo, perché sono ragazzi che lo fanno da tantissimi anni. Il Campione del mondo sui 100 rana [il colombiano Moises Fuentes Garcia] ha fatto la sua prima gara nel 2003, quando io avevo solo quattro anni...".

L'allenamento, la determinazione e la perseveranza lo hanno portato a ottenere il quinto posto ai Mondiali di Manchester 2023, a classificarsi ai piedi del podio agli Europei di Funchal 2024 e a classificarsi per Parigi 2024, conquistando la medaglia di bronzo nei 100 metri rana ai Giochi paralimpici.

Manuel Bortuzzo negli ultimi mesi è stato al centro delle notizie di cronaca, per la denuncia fatta nei confronti di Lucrezia Hailé Selassiè, la sua ex. “Se non stai con me, ti ammazzo e mi ammazzo”. Queste parole, unite a una lunga serie di episodi, hanno spinto il nuotatore a presentare denuncia.

La vicenda inizia nel 2021, quando i due si conoscono durante la trasmissione Grande Fratello VIP. La relazione, durata solo pochi mesi, si conclude nell’aprile del 2022 per volontà di Bortuzzo, ma la fine della storia non viene accettata dall’ex compagna, che avvia una serie di comportamenti persecutori. Bortuzzo si è sentito minacciato e non più libero nella sua quotidianità. La persecuzione lo ha portato a considerare l’abbandono della sua carriera nel nuoto, segno del profondo disagio psicologico causato dalla situazione.