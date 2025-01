Milan-Cagliari: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) - Dopo la Supercoppa conquistata in rimonta contro l'Inter, a Riyadh, per il nuovo Milan di Sergio Conceicao è il momento del primo test in Serie A. Oggi, sabato 11 gennaio, i rossoneri affrontano il Cagliari a San Siro. Una squadra, quella di Nicola, alla seconda trasferta consecutiva in Lombardia, dopo il successo contro il Monza.

Conceicao può sorridere per i big ritrovati: dopo aver recuperato Leao, già trascinatore in Supercoppa, in campionato si rivedrà tra i titolari anche Tomori (pure lui protagonista in Arabia). Dall'altra parte, Nicola punterà tutto su Zortea, Viola e Felici, alle spalle di Piccoli. Ecco le probabili formazioni della sfida, in programma stasera alle 20.45:

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernandez; Musah, Fofana; Pulisic, Reijnders, Leao; Morata. All. Conceiçao.

Cagliari (4-2-3-1): Sherri; Zappa, Palomino, Luperto, Obert; Makoumbou, Adopo; Zortea, Viola, Felici; Piccoli. All. Nicola.

Milan-Cagliari, prima partita del girone di ritorno della Serie A, sarà visibile intanto su Dazn. La sfida sarà inoltre trasmessa da Sky (canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251).