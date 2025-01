Milo Ventimiglia in lacrime, la casa distrutta dagli incendi come nella serie tv - Video

(Adnkronos) -

Milo Ventimiglia ha perso la sua casa di Malibu a causa degli incendi che stanno devastando la Contea di Los Angeles. L'attore, volto protagonista di This Is Us, sembra stia rivivendo la trama della serie televisiva che lo ha reso celebre. In diretta alla CBS, Ventimiglia è tornato nei pressi della sua abitazione ormai ridotta in cenere.

"Inizi a pensare a tutti i ricordi nelle varie parti della casa e a tutto il resto, e poi vedi le case dei tuoi vicini e tutto quello che c'è intorno e ti si spezza il cuore", queste le parole di Milo Ventimiglia, l'attore che non è riuscito a trattenere le lacrime visitando i resti di quella era la sua casa. Il 47enne racconta di aver visto, insieme alla moglie, la casa bruciare grazie alle telecamere di sicurezza. I due sono stati costretti a lasciare la loro abitazione, riuscendo a prendere solo alcune cose, a caricarle in macchina e a scappare lontano dalle fiamme.

La moglie dell'attore, Jarah, è incinta al nono mese e dovrebbe partorire prossimamente. La coppia aveva già preparato la stanza per il piccolo in arrivo, ma la maggior parte dei loro effetti personale è andata perduta tra le fiamme, per sempre.

È impossibile non notare il parallelismo con la serie 'This is us', in cui Milo Ventimiglia ha interpretato per sei stagioni il personaggio di Jack. È impossibile anche per l'attore di Hollywood, che commenta: "Non mi sfugge questa coincidenza tra vita e arte". Una tragedia simile che nella serie porta il protagonista a perdere la vita a causa di un attacco cardiaco provocato da una forte inalazione di fumo, scatenata dall'incendio che ha ridotto in cenere la casa di famiglia. Al contrario della drammatrica fine del suo personaggio, Milo ne è uscito illeso e conclude: "Moglie, bambino e cane sono le cose più importanti, ce la caveremo".