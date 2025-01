(Adnkronos) - E' morto Luca Palmegiani, giovane militante di Forza Italia. "Il nostro militante Luca purtroppo non ce l'ha fatta. Un grave incidente avvenuto in circostanze drammatiche senza interventi esterni. Sono in corso le indagini. Purtroppo, Luca non c'è più tra di noi facciamo un minuto di silenzio perché Luca fino all'ultimo ha considerato Forza Italia la sua seconda famiglia". Così Antonio Tajani dal palco della convention di Forza Italia a Rivisondoli e Roccaraso 'Azzurri in vetta'.

"Abbiamo deciso di non procedere al nostro programma - ha detto ancora Tajani - e annullare le manifestazioni e i dibattiti in corso e lasciare soltanto un punto del programma: la messa di domani mattina alle nove".

Originario di Latina, 25 anni, coordinatore di Forza Italia Giovani Latina, è morto nel pomeriggio nell'ospedale dell'Aquila dopo essere stato ritrovato a terra nei pressi di un hotel tra Roccaraso e Rivisondoli. "Il giovane pontino è caduto dal quarto piano di un albergo della nota località turistica ed è stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale in condizioni gravissime. Purtroppo, nonostante i tentativi disperati dei medici, Luca è deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale. La notizia ha lasciato attoniti tutti coloro che lo conoscevano: un ragazzo brillante, pieno di energia e dedizione, un vero punto di riferimento per il movimento giovanile di Forza Italia e per tanti amici e colleghi". Così in una nota Orlando Angelo Tripodi, esponente di Forza Italia di Latina e consigliere regionale.

Poco prima del ritrovamento, il ragazzo aveva affidato ai social dei messaggi di addio rivolti sia alla nonna, sia alla famiglia, sia allo stesso Tajani e la comunità azzurra.

"Sono profondamente scioccato e addolorato dalla tragica scomparsa di Luca Palmegiani, militante di Forza Italia, avvenuta a Roccaraso dove si trovava per partecipare alla convention di Forza Italia. In questo momento di grande dolore, rivolgo le mie sentite condoglianze alla famiglia e la mia vicinanza ad Antonio Tajani e a tutta la comunità di Forza Italia", scrive sui social Ignazio La Russa, presidente del Senato.