Mostre, eventi e ancora qualche esposizione di presepi per questo fine settimana in Granda

Di seguito i principali eventi nel secondo week end di gennaio, a partire dalla montagna con The Snow e Scivolandia, per passare a spettacoli teatrali, concerti, mostre, balli e ancora qualche Presepe in esposizione. Raduno nazionale dei Trifulau e dei Tabui a Canale per chi ama i cani e il mondo del tartufo, e visite guidate in alcuni luoghi particolari della nostra provincia.

Occhio al meteo e consulta i riferimenti indicati per aggiornamenti o modifiche della programmazione a causa di eventuale maltempo.

Tutti gli eventi della provincia su www.visitcuneese.it e https://www.visitlmr.it

CUNEO

MERLO 60 ANNI DI STORIA

Ultimo week end del percorso espositivo presso Palazzo Samone, “Merlo 60 anni di storia” attraverso le tappe fondamentali della crescita della Merlo SpA. Ingresso gratuito.

Orari:10 - 13 / 16.30 - 19.30. Info: 351 95 10 882. progetti@art-ur.it

CUNEO

NOTE DI-VINO

Sabato 11 gennaio, alle ore 21, presso la sala della comunità del cinema-teatro Don Bosco, spettacolo di opera e operetta dell’Ensamble Checco Bossi, coro lirico centallese.

CUNEO

DANZE OTTOCENTESCHE

Domenica 12 gennaio alle ore 15 presso il complesso monumentale di San Francesco, è organizzato uno stage, aperto a tutti, di danze settecentesche. L'evento fa parte degli eventi collaterali della mostra “Canaletto, Van Wittel, Bellotto. Il Gran Teatro delle città. Capolavori dalle Gallerie Nazionali di Arte Antica”. Info: https://www.eventbrite.it

CUNEO

GRAN BALLO DI CORTE

Domenica 12 gennaio, alle ore 17, presso il complesso monumentale di San Francesco, Alessia Branchi e Samuele Graziani, in splendidi abiti storici, condurranno i partecipanti a passi di danza negli spazi della mostra fra Polonaise, Contredanse e Minuetti. Info: https://fondazionecrc.it/



CUNEO

DOMENICHE A TEATRO

Domenica 12 gennaio alle ore 17.30 al Teatro Toselli "I racconti di Penda" con Piccoli Idilli. Info:

www.melarancio.com

ALBA

MADONNA DELLA BOCCIATA

Domenica 12 gennaio presso Palazzo Banca d’Alba, aperta l’esposizione della “Madonna della Bocciata” dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19.

ALBA

MOSTRA EX VOTO

Nel week end presso il Museo diocesano, visitabile la mostra “EX VOTO. Racconti di vita quotidiana”. Info: https://visitmudi.it/

ALBA

GIUSEPPE PENONE “IMPRONTE DI LUCE”

Nel week end aperta la mostra “Giuseppe Penone. Impronte di luce”, ampia antologica dedicata al lavoro di uno dei più grandi protagonisti dell’arte contemporanea internazionale, pensata appositamente per gli spazi della Fondazione Ferrero - via Vivaro 49. Info: https://www.fondazioneferrero.it/appuntamenti

ALBA

EX VOTO - RACCONTI DI VITA QUOTIDIANA

Sabato 11 e domenica 12 dicembre, dalle 14.30 alle 18.30, sarà aperta presso gli spazi del Museo Diocesano ad Alba la mostra “Ex Voto. Racconti di vita quotidiana”.

Info: https://visitmudi.it/

ALBA

ALBA SOTTERRANEA

Domenica 12 gennaio, tour guidato da un archeologo professionista alla scoperta del passato romano e medievale della città di Alba. Punto di ritrovo: 15 minuti prima dell'orario di visita all'interno della chiesa di San Giuseppe (Via Vernazza 6, Alba). Sono disponibili turni di visita sia al mattino sia al pomeriggio. Nel prezzo del biglietto sono inclusi:

Il biglietto del Museo Eusebio, al termine del tour possibilità di visita libera.

Uno sconto a 1 euro per l'accesso al panoramico campanile della Chiesa di San Giuseppe.

Info: ambientecultura.it/.../alba-sotterranea-domenica.../

BENE VAGIENNA

MOSTRE ARTISTICHE

Sabato 11 e domenica 12 gennaio sono ancora visitabili e prorogate sino al 26 gennaio le seguenti mostre ospitate a Bene Vagienna: Cella della Torre Campanaria della Parrocchiale “Espressioni d’Arte” di Eleonora Francolino - Palazzo Rorà “Scene di un mondo (ir) responsabile 3” - Collettiva di Artisti contemporanei - Casa Ravera “Scatti d’Autore” - Fotografie di Nazzareno Grechi e “2024 Renzo Igne - Ambasciatori della ceramica tra arte e artigianato” - Rassegna di ceramisti contemporanei. L'ingresso alle mostre è libero e gratuito. Orari e info: https://www.amicidibene.it/

BOSSOLASCO

MOSTRA FOTOGRAFICA

Domenica 12 gennaio, presso l'ex Confraternita dei Battuti Bianchi di Piazza Oberto, si potrà ammirare la mostra fotografica di Maurizio Beucci, con foto tratte dal romanzo turistico “Impossible Langhe” di Pietro Giovannini. Orario mostra: tutti i giorni dalle ore 10 alle 18 fino al 30 aprile 2025. Ingresso libero.

BRA

50 ANNI DEL MUSEO CRAVERI

Domenica 12 gennaio dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30, apertura della mostra fotografica “Il Museo Craveri 50 anni fa” nelle sale di uno dei più importanti Musei Naturalistici del Piemonte. Info: 0172/412010.

BUSCA

ARTE E CARITÀ EVENTI

Domenica 12 gennaio presso Casa Francotto a Busca, proseguono gli eventi collaterali della mostra “Arte e Carità”. Un unico biglietto permetterà di partecipare alle ore 14.30 alla visita "Busca Verticale" con la salita sulla Torre della Rossa della Confraternita e di assistere alle ore 15.30 allo spettacolo musicale “Vox Charitatis”. Prenotazione obbligatoria per entrambi gli appuntamenti al 371 54 20 603. Info: https://casafrancotto.it/

CANALE

RADUNO NAZIONALE DEI TRIFULAU E DEI TABUI

Sabato 11 gennaio alle ore 18, presso Cascina Chicco, concerto "Terre di voce e suono" con soprano Romina Gianoglio e al violino Alessia Castellino. Domenica 12 gennaio XV° Raduno nazionale dei Trifulau e dei Tabui. Dalle ore 9 in Piazza Italia ritrovo e colazione dei Trifulau, alle ore 9.30 ricerca simulata tartufi e alle 10.30 sfilata nelle vie del centro storico. Alle ore 11 benedizioni dei cani e alle 12.30 pranzo con ospite a sorpresa presso salone “Riez” di Magliano Alfieri. Info: https://www.ecomuseodellerocche.it/

CAVALLERMAGGIORE

PRESEPE MECCANICO

Ultimo week end per visitare il Presepe meccanico, in piazza Vittorio Emanuele II. Orario: 10-12 e 14.30-18.30.

CHERASCO

MOSTRA “EMANUELE LUZZATI TRA FIABA E FANTASIA”

Sabato 11 e domenica 12 gennaio, nelle sale di Palazzo Salmatoris, aperta l’esposizione intitolata “Emanuele Luzzati tra Fiaba e Fantasia”. Orario dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30. La mostra che resterà aperta sino al 23 febbraio 2025.Info: https://www.turismoeventicherasco.it/

DRONERO

PIPPI CALZELUNGHE

Domenica 12 gennaio, alle ore 16.30 presso il Cinema Teatro Iris di Dronero, spettacolo "Pippi Calzelunghe", tratto dal classico di Astrid Lindgren. Sul palco Alice Canovi, Matteo Erli, Annachiara Zanoli, adattamento e regia Pino Costalunga, Marinella Rolfart. Info: https://www.santibriganti.it/

DRONERO

MOSTRA FOTOGRAFICA

Sabato 11 e domenica 12 gennaio aperta presso il museo Mallè la mostra fotografica “Paesaggi dell’anima” del gruppo Drim. Orario: 15-19.

LIMONE PIEMONTE

THE SNOW

Sabato 11 gennaio, dalle ore 10, esposizione delle vetture sulla Piazza del Comune e premiazione dei vincitori delle prove di regolarità e agilità. Meteo permettendo, vi sarà la possibilità di effettuare un giro in elicottero per ammirare Limone Piemonte, perla delle Alpi del mare. Info: https://www.limoneturismo.it/

LIMONE PIEMONTE

NESPOLO / SIC ET SIMPLICITER

Sabato 11 e domenica 12 gennaio nei locali dell'ex Banca Popolare di Novara di via Roma, 5c, aperta la mostra del grande artista contemporaneo Ugo Nespolo. Orario: 10-13 / 15-19. Ingresso libero. Info: https://www.limoneturismo.it/

MACRA

LABORATORIO PRODOTTI TIPICI

Domenica 12 gennaio, alle ore 15, presso lo Sportello Ecomuseo di Macra, appuntamento con un laboratorio gastronomico dedicato ai prodotti tipici della Valle Maira. Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria al 328 86 80 688 o ecomuseoavm.comunicazioni@gmail.com. Info: https://ecomuseoaltavallemaira.it/

MACRA-CAMOGLIERES

PRESEPI

Nel week end a Camoglieres di Macra sono ancora visitabili i tradizionali presepi allestiti negli antichi forni comunitari. Info Staff Ecomuseo dell’Alta Valle Maira: 328 86 80 688.

MONDOVÌ

GOODBYE ANDY

Domenica 12 gennaio, alle ore 21 concerto di chiusura della mostra "Andy Warhol Influencer", presso la suggestiva cornice dell’ex Chiesa di Santo Stefano a Mondovì. Info e prenotazioni: https://www.belocalpiemonte.it/event-details/goodbye-andy-musica-live

MONDOVÌ

CUPOLE E MONTAGNE

Tutti i giorni in via Piandellavalle 15, a Mondovì Breo, è possibile visitare l'esposizione fotografica "Cupole e Montagne" di Enrico Cavallo, in collaborazione di Imprimere Fine Art.

MONTEROSSO GRANA

PRESEPI SULL’ACQUA

Sabato 11 e domenica 12 gennaio sarà ancora possibile ammirare i magnifici presepi sull'acqua del Grana, allestiti dagli abitanti nelle frazioni San Pietro, Santa Lucia, Saretto, Frise, Istiria, oltre al presepe nel centro storico del paese. Info: 0171/98713.

PONTECHIANALE

SCIVOLANDIA

Sabato 11 gennaio torna Scivolandia, la gara di slitte più pazza delle Alpi. Serata con tanta musica e festa nei locali del paese e l'imperdibile parata giù dal pendio a partire dalle 20.30. Info: https://prolocopontechianale.it/

RACCONIGI

SID FIN QUI TUTTO BENE

Sabato 11 gennaio alle ore 21, sul palco della SOMS di Racconigi quarto appuntamento della 3ª edizione della rassegna culturale "Raccordi" di Progetto Cantoregi, con lo spettacolo di Cuboteatro "Sid - fin qui tutto bene", vincitore del premio in-box 2023. Info: https://www.progettocantoregi.it/

RACCONIGI

MOSTRA GILETTA

Nel week end, presso la Pinacoteca Civica Levis Sismonda di Racconigi, mostra personale di Franco Giletta "La liturgia del segno - Ascendenze, risonanze e visioni atemporali". Orario: dalle ore 15.30 alle ore 18.30.

SALUZZO

SPETTACOLO TEATRALE

Sabato 11 gennaio, alle ore 21, presso il Cinema Teatro Magda Olivero di Saluzzo, la compagnia teatrale "El fornel" di Racconigi andrà in scena con lo spettacolo "Trovè na fomna, en bijet per el paradis", scritto da Oreste De Santis, adattato e diretto da Germano Giachino. L'appuntamento fa parte della stagione teatrale dialettale organizzata da Ratatoj APS in collaborazione con "I mach fina lì". Info: 329 04 88 854 https://www.ratatoj.it/

VALDIERI

IL RITORNO DEI MULI IN MONTAGNA

Sabato 11 gennaio, alle ore 21, presso la Sala Conferenze "Alberto Bianco" a Valdieri, sarà presentato il documentario "Il ritorno dei muli in montagna". Interverranno Davide Demichelis, regista, Luciano Ellena, mulattiere, Paolo e Marco Giraudo, rifugisti. Ingresso gratuito. Info: 0171/ 97109.

VICOFORTE

CONCERTO CORALE

Domenica 12 gennaio, alle ore 16, ad affiancarsi alle celebrazioni e alla vita liturgica del Santuario,

concerto della Società Corale Città di Cuneo all’interno della Basilica. Info: https://www.santuariodivicoforte.it/

VILLANOVA MONDOVÌ

PRESEPI IN GROTTA

Domenica 12 gennaio è ancora possibile visitare la Grotta dei Dossi e l’esposizione dei presepi in concorso, con visite guidate di 60 minuti ciascuna, programmate alle ore 15, 16 e 17. Prenotazioni ai numeri 339 79 66 644 – 339 85 26 515 oppure tramite mail a grottadossi@libero.it