Udinese-Atalanta 0-0: poche emozioni al Bluenergy Stadium, nerazzurri restano secondi

(Adnkronos) - Si ferma la corsa della Dea. L'Atalanta pareggia 0-0 contro l'Udinese nel primo anticipo del sabato di Serie A e manca l'aggancio al Napoli capolista. Nel pomeriggio del Bluenergy Stadium, i nerazzurri soffrono e rischiano più volte di incassare: Gasperini porta a casa un punto con un grazie a Carnesecchi e un po' di fortuna. Clamorosa, nel finale di primo tempo, la doppia occasione di Sanchez (palo-traversa in pochi secondi). La Dea resta seconda, almeno per il momento, con 42 punti. La squadra di Runjaic è invece nona, con 26 punti.

L’Udinese parte bene e mette subito i nerazzurri in difficoltà. La squadra di Runjaic si fa vedere dalle parti di Carnesecchi già al 22’ con Thauvin: Ehizibue serve il capitano bianconero, ma il suo sinistro deviato finisce fuori. Poi, i friulani bussano ancora intorno alla mezz’ora con Bijol, che colpisce di testa su corner e brucia la difesa: qui Carnesecchi è provvidenziale e con un doppio intervento prodigioso tiene il risultato in parità. Stranamente, l’Atalanta fatica a costruire e davanti è poca cosa. La squadra di Gasperini è brutta copia di quella ammirata nella prima parte di campionato e nel finale di tempo rischia ancora. A un passo dall’intervallo, Sanchez centra prima il palo e poi la traversa in una manciata di secondi. Lo 0-0 resiste. Nella ripresa, il copione non cambia. L’Udinese comanda il gioco, la Dea si difende e prova a reggere la forza d’urto bianconera. Gasperini prova a dare una svolta alla partita intorno all’ora di gioco, pescando dalla panchina le carte Zaniolo e Samardzic al posto di Lookman e Pasalic. A questo punto l'Atalanta cambia marcia, ma non basta per svoltare. Nel finale, il brivido arriva con Samardzic: il grande ex di giornata ci prova di sinistro, ma è provvidenziale la parata di Sava.