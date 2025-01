Atletica, assegnati i primi titoli regionali indoor: sugli scudi Vera, Gatto e Tallarico

Circa 200 gli atleti che hanno preso parte, domenica 12 gennaio a Fossano alla prima prova dei Campionati Regionali Indoor. In palio c’erano i titoli assoluti dei 50 metri piani e dei 60hs.



UOMINI. Testa a testa tutto targato Atl. Mondovì-Acqua S.Bernardo per quanto riguarda il titolo regionale assoluto dei 50 metri. La spunta lo junior Lorenzo Vera in 6.08, 6.09 per il suo compagno di club Federico Lisa. Ribaltato quindi il risultato delle batterie, dove Lisa era stato il più veloce con 6.08, mentre Vera aveva chiuso in 6.15. Terzo gradino del podio per Mattia Castagnotto (Atl. Roata Chiusani) con 6.20.

Sugli ostacoli, il titolo va invece a Andy Gatto (Atl. Roata Chiusani) in 8.38; il cuneese ha la meglio sullo junior Michele Gallini (Team Atl. Mercurio Novara) che chiude in 8.57, ma aveva fatto meglio in batteria con 8.47. Terzo posto per Tommaso Lombardi (Safatletica Piemonte) con 9.31(9.25 in batteria).

Non assegnavano titolo regionali le prove sugli ostacoli con l’altezza di categoria.

Da segnalare però l’affermazione, tra gli junior, di Giulio Cesare Ventura (Team Atl. Mercurio Novara) con 8.43, su Giorgio Isopi (Battaglio CUS Torino), secondo in 8.58. Tra gli allievi, invece, Andrea Tallarico (Atl. Mondovì-Acqua S. Bernardo) vince in 8.66 davanti ad Alessandro Stroppiana (Atl. Alba), secondo in 8.74.

DONNE. Ilaria Contran (Safatletica Piemonte) vince, con margine, i 50 metri; la detentrice della MPI u20 (6.39) corre in 6.48 mettendosi alle spalle Aurora Barbero Vignola (Sisport) con 6.66 e la specialista del lungo Silvia Poko Canape (Derthona Atletica) con 6.85. In batteria ben si era comportata Teresa Luisi (Battaglio CUS Torino) con 6.78 (6.87 in finale). Netta affermazione, sui 60hs, di Malina Lenuta Berinde (Sisport) che taglia il traguardo in 8.64, ripetendo al centesimo il crono corso la settimana prima ad Aosta. Secondo posto per la junior Fatima Kone (Atl. Cuneo) in 9.23, terza Beatrice Carpinello (Battaglio CUS Torino) in 9.27.

Tra le allieve, prova che non assegnava i titoli regionali, successo di Valeria Lo Voi (Battaglio CUS Torino) con 8.87, più indietro Elisa Fiandaca (Team Atl. Mercurio Novara) con 9.38.