E' stato rinnovato il consiglio direttivo della Sezione Cai di Peveragno. Sono stati nominati Presidente il 50enne Elio Viada e Vice presidente Donatella Garello.

Per Viada, accompagnatore di alpinismo giovanile, si tratta del terzo mandato, essendo stato uno dei più giovani presidenti in Italia per due mandati tra la fine degli anni Novanta e l'inizio del Duemila.