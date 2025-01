Show cooking al Baladin di Cuneo: protagonisti il sushi e il Torii Japanese Restaurant

Sarà il sushi il protagonista dello show cooking del prossimo 16 gennaio. Un evento che accompagna tutti i giovedì, dalle 18 alle 20, dell'Open Baladin di Cuneo. Il sushi e, più in generale, la cucina giapponese, una delle più amate al mondo, sarà al centro dell'appuntamento di questa settimana.

Ai fornelli ci sarà Nobuki Hashimoto, direttore del “Torii Cuneo – Ristorante Washoku”, che si trova nella chiesa barocca sconsacrata di via Monsignor Peano 8/b.

Non è nuova la collaborazione tra Baladin e il Torii di Cuneo. Ma quello di giovedì sarà un momento davvero imperdibile per gli appassionati di cucina giapponese e pesce crudo. Perché potranno vedere all'opera uno chef di altissimo livello, che mostrerà anche come si taglia il pesce, pratica complicata e piena di segreti in grado di preservarne le qualità.

Nobuki Hashimoto guiderà la sua squadra nella preparazione di alcuni piatti, tutti da abbinare, ovviamente, alle birre Baladin.

Si parte con la preparazione del sushi misto, con nigiri (polpettine di riso con pesce sopra), uramaki (rotolini con riso, alga e pesce misto) e futomaki (rotolino di riso con alga esterna).

Si procede poi con la preparazione del Bara Chirashi (riso, cubetti di pesce misto, alga nori e striscioline di frittata), di un piatto di polpettine di cozze con salsa Takoyaki e infine con la mozzarella marinata al miso.

Un appuntamento speciale, quindi, quello dello show cooking di giovedì, dove ci sarà Elio Parola a raccontare la preparazione di piatti che alzano lo sguardo dal locale per avvicinarsi ad una delle cucine più sane e amate al mondo, l'autentica cucina giapponese, presente a Cuneo al Torii.

Come sempre, l'evento è gratuito ma è necessario prenotare telefonando al numero 0171 489199 .