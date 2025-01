A Boves un workshop sul mondo dell'informazione

Nell’ambito del progetto di APICEUROPA “FAKE N(EU)S: DEMOCRAZIA E (DIS)INFORMAZIONE NELL’UE” realizzato con il sostegno della Fondazione CRC venerdì 24 gennaio dalle 15.00 alle 18.00 presso la sede dell’Associazione APICEUROPA si terrà il primo di cinque workshop formativi finalizzati ad approfondire i temi della disinformazione nell’Unione Europea.

Il progetto si propone di creare un gruppo di lavoro composto da esperti dell’informazione europea e locale, giovani collaboratori delle testate locali e giovani studenti interessati al mondo dell’informazione e del digitale, con l’obiettivo di sviluppare, a partire dalla cornice tematica della cittadinanza europea, competenze e strumenti operativi volti a riconoscere e contrastare la disinformazione e le sue ripercussioni sull’esercizio della cittadinanza attiva, formando moltiplicatori di una consapevolezza diusa sui rischi della disinformazione oggi.

L’incontro di venerdì 24 gennaio approfondirà i temi dell’informazione, la disinformazione e la scarsa informazione nel e sull’UE: relatori e relatrici (Marinella Belluati, professoressa associata all'Università di Torino, Mario Bosonetto, giornalista presso la redazione cuneese “La Stampa” e Adriana Longoni e Franco Chittolina, co-fondatori dell’Associazione APICE e per molti anni impegnati presso le Istituzioni europee) presenteranno i temi alla luce dei rischi che essi rappresentano per la democrazia.

Questa lezione si propone di sensibilizzare il pubblico sull’importanza di riconoscere e contrastare la disinformazione, a partire dalle stesse iniziative dell’Unione che ha costruito, nel tempo, una strumentazione informativa propria, tanto centrale quanto periferica, anche grazie a dispositivi di dialogo con attori europei e internazionali.

I cinque workshop si terranno tendenzialmente con cadenza mensile, e seguiranno al primo del 24 gennaio:

- 21 febbraio 2025 - La disinformazione nell'era dei social media

- 7 marzo 2025 - L’intelligenza articiale tra pericoli e possibilità, con riferimento al regolamento europeo in materia di Intelligenza Articiale (AI Act)

- 21 marzo 2025 - La disinformazione nella stampa locale

- 11 aprile 2025 - Laboratorio su possibili azioni di contrasto alla disinformazione

Ogni incontro avrà una durata di circa 3 ore, e permetterà ai giornalisti iscritti all’ordine di vedersi riconosciuti i crediti formativi. A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione, a patto di aver preso parte ad almeno 4 incontri su 5.

E’ possibile iscriversi al percorso compilando questo link https://forms.gle/KMpxcepx7Tm2cbNV9: per partecipare, i giornalisti dovranno registrarsi sia sul portale dell’Ordine dei Giornalisti sia al link riportato sopra, mentre per tutti gli altri partecipanti (non giornalisti o non iscritti all’Ordine) sarà suciente la compilazione del link.