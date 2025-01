Cherasco, per la rassegna amatoriale “Teatro del territorio” lo spettacolo “Coppia aperta quasi spalancata”

Secondo appuntamento presso il Teatro Salomone di Cherasco per la rassegna di teatro amatoriale “Teatro del territorio” organizzata dal Piccolo Teatro di Bra, ed inserita all'interno della stagione teatrale “Teatro, cibo per la mente” organizzata da il Teatro delle Dieci.

Domenica 19 Gennaio sarà l'occasione di godersi “Coppia aperta quasi spalancata” di Dario Fo e Franca Rame, presentato dalla compagnia “Coincidenze teatro” di Alba, per la regia di Patrizia Sugliano, con Claudio Botto, Daniela Scavino e Umberto Maria Porello, assistente tecnico Stefano Bongioanni.

La compagnia Coincidenze, presenta l’opera dell’accoppiata Fo-Rame che ha avuto più messe in scena, con circa 700 produzioni nel mondo, senza modificare il testo originale, mantenendo i dettagli vintage come spiragli sull’Italia degli anni Ottanta, ma dove gli spunti sulle questioni di morale e di costume sono attualissimi: il “bruscolino in un occhio” del patriarcato che in realtà è una trave, l’emancipazione femminile, il complicato equilibrio della relazione a due.

La storia è nota: Antonia è sposata da tempo con un uomo che non la ama più, ed è costretta ad accettare continuamente le relazioni extraconiugali del marito, che propugna con energia una sua idea della “coppia aperta”. Atto unico.

INFO E PRENOTAZIONI: WHATSAPP+39 3477851494 - E-mail teatrosalomonecherasco@gmail.com

Gli spettacoli saranno preceduti da un momento di accoglienza conviviale denominato “un thé a Theatro”: l'appuntamento per tutti gli eventi è fissato per le ore 16,30.