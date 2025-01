Volley A2F. Lara Berger non è più una giocatrice di Mondovì: rescisso il contratto con l'opposto tedesco

Lara Berger non è più una giocatrice di Mondovì Volley

Con uno scarno comunicato apparso sulla pagina social di Facebook, la Mondovì Volley comunica di aver rescisso in data odierna il rapporto con la giovane opposto Lara Berger.

Dopo due stagioni vissute con la maglia dell’Allianz Stoccarda, prima di approdare a Mondovì Berger negli ultimi due campionati aveva difeso i colori del Dresda Sportclub 1898, formazione con la quale la scorsa stagione ha disputato i play-off scudetto, giungendo fino alle semifinali.

Due campionati fa, un infortunio alla spalla ne aveva condizionato il finale di stagione, per poi tornare regolarmente in campo nell'anno successivo con il Dresda. Anche in questo caso la sua avventura si era conclusa con la rescissione del contratto chiesta anticipatamente dalla stessa giocatrice.

"La società ringrazia la giocatrice e le augura il meglio per il futuro sportivo", chiude nel suo annuncio Mondovì Volley.