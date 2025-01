Incidente stradale a Murazzano, in frazione Mellea, nel pomeriggio di oggi (mercoledì 15 gennaio).

Coinvolta un’abitazione civile, il cui camino è stato colto dalle fiamme per cause e con dinamica ancora da determinare. Coinvolto il proprietario dell’abitazione, portato in ospedale per accertamenti legati a una probabile esposizione al monossido di carbonio.

Sul posto i vigili del fuoco di Mondovì e Dogliani e i sanitari.