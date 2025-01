Cuneo ricorda la battaglia di Nowo Postojalowka nell’82esimo anniversario

Nel fine settimana sono previsti in città una serie di eventi (in allegato il programma completo n.d.r.) per commemorare l’82° anniversario della battaglia di Nowo Postojalowka, in ricordo del sacrificio degli Alpini della Cuneense avvenuto in Russia nel gennaio del ‘43. La Divisione venne praticamente annientata, con il doloroso primato di quasi 14mila tra morti e dispersi sui 15mila partiti l'anno precedente dalla stazione di Cuneo.

L’evento più rilevante è previsto domenica 19 gennaio, quando si terrà una sfilata degli Alpini per le vie di Cuneo. Il corteo partirà alle 10 dal parco Monviso e attraverserà l’asse centrale della città, giungendo davanti alla Cattedrale di Santa Maria del Bosco, in via Roma (dove sarà celebrata una funzione religiosa). Per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti e il regolare svolgimento della manifestazione, saranno adottate le seguenti modifiche alla viabilità cittadina.

Divieti di sosta e transito alla partenza

Dalle ore 7 alle ore 10.30 del 19 gennaio sarà vietata la sosta su entrambi i lati di via Giotto ad eccezione dei veicoli autorizzati. Inoltre, nei medesimi orari, sarà attivo il divieto di sosta lungo via Quarto Reggimento Artiglieria Alpina, lato civici dispari, nel tratto compreso fra via Bramante e via Giotto. Infine, dalle 8.30 alle 11 di domenica, sarà vietata la sosta in via San Giovanni Bosco. Dalle 7 fino alla partenza della sfilata (prevista intorno alle 10) nessun veicolo potrà transitare lungo via Giotto e via Quarto Reggimento Artiglieria Alpina, esclusi residenti e veicoli autorizzati. Negli stessi orari sarà vietato il transito lungo corso Monviso, nel tratto compreso tra la rotatoria di corso Galileo Ferraris e via Bramante.

Deviazioni e chiusure lungo il percorso

Dalle 10 fino al termine della sfilata, saranno operative deviazioni temporanee lungo il percorso: via Giotto, corso Monviso, via San Giovanni Bosco, corso Nizza, piazza Galimberti e via Roma. Dalle 9.30 alle 11 saranno chiusi temporaneamente al transito: corso Nizza, nel tratto compreso tra via Avogadro piazza Galimberti, e parte di quest’ultima, nella porzione di anello stradale sul lato del Tribunale.

Revoca area pedonale del viale degli Angeli

Nella mattinata di domenica l'area pedonale urbana del viale degli Angeli sarà temporaneamente revocata. La misura si è resa necessaria per garantire la fluidità del transito veicolare e per agevolare i percorsi alternativi durante lo svolgimento degli eventi commemorativi.

Le misure sopra indicate potranno subire variazioni in base alle esigenze di viabilità e sicurezza. La Polizia Municipale sarà incaricata della vigilanza sull'esecuzione delle ordinanze e della gestione. L'evento è organizzato dall'A.N.A., sezione di Cuneo, con il patrocinio della Città di Cuneo, della Provincia e della Regione Piemonte.