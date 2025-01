Elon Musk raddoppia, c'è anche il sosia cinese - Video

(Adnkronos) - Ci sono due Elon Musk. Uno è il magnate proprietario di X, Tesla e SpaceX. L'altro, noto come Yilongma, è il sosia cinese dell'uomo più ricco del mondo. La somiglianza con l'originale è impressionante e fa colpo anche sul miliardario. Musk, ovviamente su X, riposta un video con una 'performance' del suo doppione.

Yilongma - un nome che è tutto un programma, vista l'assonanza con Elon Musk - è da oltre un anno una figura nota su TikTok, dove ha collezionato più di 1,3 milioni di follower. Nei suoi video, che vantano centinaia di migliaia di visualizzazioni, si destreggia con un inglese a dir poco zoppicante in un discorso poco comprensibile: si intuisce qualche vocabolo, compresi Tesla e X, che fanno riferimento all'universo Musk. Tanto basta per conquistare l'alleato di Donald Trump. Elon, quello vero, commenta divertito: "Amo il mio alter ego cinese". E l'idea di uno streaming in coppia decolla...