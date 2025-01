Juan Bernabè, le scuse del falconiere licenziato da Lotito: "Pentito e addolorato"

(Adnkronos) - Dopo le polemiche e la cacciata dalla Lazio Juan Bernabè oggi chiede scusa. In un video sui social l'ex falconiere dei biancocelesti chiede perdono per il filmato, pubblicato su X, sulla sua protesi peniena che ha scatenato una vera e propria bufera.

"Volevo comunicare che quelle cose che stanno dicendo di me non hanno senso" dice il 56enne spagnolo. "Devo chiedere scusa per ciò che è successo, sono pentito, addolorato e provo vergogna nei confronti del popolo italiano e, soprattutto, dei genitori di bambini minorenni. Chiedo scusa anche alla tifoseria della Lazio che ha sofferto anche tanto per colpa mia. Chiedo scusa al presidente della Lazio e alla dottoressa Mezzaroma, al presidente perché rappresenta la Lazio, ma non alla sua persona. Spero che un domani, quando parlerà con me, abbia un po' di considerazione nei confronti dei bambini, che amano Olympia perché Olympia è il simbolo della Lazio. Ho fatto quello che potevo fare in 15 anni di Lazio, mi assumo la responsabilità delle conseguenze perché sono un uomo, sono qui per pagare".