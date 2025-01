Kione annuncia la partnership con Veganuary e affida ad AL.TA Agency la Campagna di Comunicazione Integrata

Kioene, l’azienda italiana leader nel settore dei prodotti a base di proteine vegetali, ha avviato quest’anno una nuova partnership con Veganuary. Il brand sarà on-air a gennaio con una campagna integrata OOH e social, per invitare le persone a partecipare a questa sfida globale che propone agli onnivori di sperimentare, nel primo mese dell’anno, l’alimentazione plant-based.

"I prodotti a base vegetale di Kioene trasformano un gesto consueto, come fare la spesa al supermercato, in un piccolo passo avanti verso un consumo più consapevole, contribuendo al benessere delle persone, degli animali e del pianeta. Nello spirito del Veganuary ritroviamo la stessa risonanza valoriale, per questo ci è sembrato altrettanto spontaneo dare il nostro supporto." Ha dichiarato Cristian Modolo, Direttore Marketing di Kioene.

Le affissioni, pianificate a Milano e Roma, hanno per protagonista il Miniburger agli Spinaci, uno dei best seller di Kioene, mentre i titoli provocano con il sorriso: “Scommettiamo che ti piace?”; “Non te li ricordavi così gli spinaci”; “La tua ex-verdura era noiosa”. Chiude il messaggio la line “Gennaio è Veganuary: innamorati delle verdure”, call to action che percorre tutti i touch point della campagna ideata da Al.ta Agency, “l’agenzia con cucina” nata come spin-off della community e media brand Al.ta Cucina.

Il presidio del Veganuary continuerà sui social con una attivazione: la creator vegana Joysonfire coinvolgerà nel Veganuary 4 food creator onnivori - Chef Ruben, Stella Menna, Marco Meschini e Nonna Lalla - e li sfiderà a mettersi in gioco, ciascuno con il proprio stile, misurandosi con il burger agli spinaci Kioene. Da questi incontri nasceranno ricette all’insegna dello scambio, della sperimentazione e della contaminazione reciproca, in pieno spirito Veganuary.

Oltre all’attivazione principale, per tutto il mese di gennaio sarà attiva una squad di food creator selezionati da Al.ta Cucina, che diventeranno per l’occasione ambassador di Kioene e creeranno ricette con i tanti prodotti della gamma del brand. Infine, un posting plan in continuità con le affissioni animerà i profili social del brand.

Al fine di valorizzare la partnership con Veganuary, Kioene ha inoltre rafforzato la propria collaborazione con Weeshop: l’app pioniera nel supportare il consumatore verso una spesa più informata e responsabile. In particolare, i canali social di Weeshop ospiteranno contenuti realizzati ad hoc insieme ad esperti nutrizionisti ed una challenge che punta ad invogliare il consumatore ad avvicinarsi alla cucina plant-based provando nuovi abbinamenti con i prodotti Kioene.