Incontro dedicato a società sportive alle Universiadi per il Piemonte Land Of Sport

Il 22 gennaio, nel contesto delle Universiadi, alle ore 19 presso l’Igloo in Piazza Castello a Torino è in programma il primo confronto tra società sportive ed atleti che militano nei massimi campionati nazionali ed internazionali, nonché società giovanili che da sempre svolgono un ruolo primario nel formare i campioni del futuro.

L’evento è una sorta di Stati Generali dello Sport in Piemonte e si propone di creare il primo tavolo di lavoro tra professionisti con le loro squadre nei massimi campionati di A1 e A2 oppure con atleti singoli ai vertici delle varie discipline, nonché le giovanili. Obiettivo quello di stimolare le Best Practice, proporre idee innovative per migliorare il networking e le opportunità di business territoriale, arrivando a coinvolgere Enti ed Istituzioni regionali e nazionali, con un occhio attento all’aggregazione sociale ed al turismo sportivo.

L’incontro si presenta come momento di confronto, per cui è previsto il dibattito aperto tra i partecipanti e l’inizio della redazione della prima ‘Carta dello Sport Piemontese’.

Sono invitate tutte le società che militano in campionati professionistici (A1 e A2 per volley, basket, bocce e tutti gli sport , nonché dalla serie C per il calcio) oltre alle società che si occupano di giovanile con titoli nazionali acquisiti nel tempo oltre agli atleti singoli. E’ gradita la conferma alla mail media@morenews.it