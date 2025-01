La Honda Olivero Cuneo comunica che Alexandra Lazic non farà più parte del roster a disposizione di coach Pintus per il prosieguo di stagione. La schiacciatrice svedese classe 1994 lascia la Granda, dopo aver indossato la maglia delle Gatte per 14 volte in stagione, totalizzando 84 punti.

La società ringrazia Alexandra Lazic per l’impegno profuso nella prima parte di campionato e le augura le migliori fortune nel proprio prosieguo di carriera.

Grazie Alexandra!