Calcio, Bra. Pautassi mattatore al Chittolina: "Bravi a portare gli episodi dalla nostra parte. Contro il Fossano ho temuto la frattura" [VIDEO]

Si temevano conseguenze pesanti, per Matteo Pautassi, dopo l'infortunio nel derby contro il Fossano di domenica scorsa.

La forte contusione subita dall'esterno ha coinvolto un nervo, simulando in prima battuta le sensazioni di una frattura al perone. Fortunatamente per il giocatore giallorosso non ci sono stati contraccolpi, come ha testimoniato la sua presenza ieri pomeriggio a Vado.

Una gara da voti altissimi in pagella per gamba, qualità tecniche e il grande equilibrio tattico che riesce a regalare al 3-5-2 disegnato da Nisticò.

LE PAROLE DI PAUTASSI AL TERMINE DELLA PARTITA CON IL VADO [VIDEO]