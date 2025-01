Come allevare le api: Aspromiele propone un corso base di apicoltura

Anche quest’anno Aspromiele, Associazione Apicoltori del Piemonte, propone il corso base di apicoltura per rispondere all’esigenza di coloro che vorrebbero affacciarsi all’allevamento di questi preziosi insetti, ma non hanno le conoscenze per farlo. Il corso prevede sette incontri teorici serali e tre lezioni pratiche in campo.

Le lezioni teoriche vengono svolte in modalità online sulla piattaforma Google Meet (tramite semplice condivisione di un link), e prevedono anche la possibilità di dialogare e fare domande.

Gli argomenti proposti consentiranno ai partecipanti di acquisire la terminologia tecnica, nonché le nozioni fondamentali per una gestione apistica al passo con le nuove problematiche e sfide che l’apicoltura si trova oggi ad affrontare (avversità climatiche, inquinamento…), la scelta dei materiali e delle attrezzature necessarie, la tecnica apistica nel corso delle diverse stagioni, il riconoscimento delle patologie e il loro contrasto, i prodotti dell’alveare, la legislazione e molto altro.

I docenti saranno i tecnici apistici di Aspromiele, in grado di assicurare continuità di assistenza tecnica anche al di fuori del corso.

Rilevante è la possibilità, al termine del corso, di sostenere l’esame per ottenere la qualifica di apicoltore nomade, un obbligo richiesto dalla legge regionale piemontese.

Il corso è gratuito, ma al tempo stesso è anche possibile richiedere di associarsi ad Aspromiele: la tessera sarà valida per tutto il 2025 e include l’assistenza tecnica, l’abbonamento alla rivista nazionale di settore “L’apis” e le convenzioni su acquisti di materiale apistico e altri servizi opzionali (gestione anagrafe apistica, assicurazione RC e sul furto degli alveari, analisi di laboratorio ecc.).

PROGRAMMA E CALENDARIO

1° lezione giovedì 13 FEBBRAIO 2025 dalle 20:00 alle 23:00 Anatomia e fisiologia dell’ape

2° lezione giovedì 17 FEBBRAIO 2025 dalle 20:00 alle 23:00 Materiali in apicoltura

3° lezione giovedì 20 FEBBRAIO 2025 dalle 20:00 alle 23:00 Tecnica apistica I

4° lezione giovedì 24 FEBBRAIO 2025 dalle 20:00 alle 23:00 Tecnica apistica II

5° lezione giovedì 27 FEBBRAIO 2025 dalle 20:00 alle 23:00 Lotta alla varroa

6° lezione giovedì 3 MARZO 2025 dalle 20:00 alle 23:00 Patologia apistica

7° lezione giovedì 6 MARZO 2025 dalle 20:00 alle 23:00 Legislazione e prodotti dell’alveare

3 lezioni pratiche in presenza:

Fine MARZO (data da concordare) in apiario a Cuneo con i Tecnici Aspromiele

Sabato 5 APRILE dalle 9.00 alle 13.00 aprile presso un’azienda apistica del territorio

LUGLIO (da definire) in apiario per la lotta alla varroa