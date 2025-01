Questa sera alle 21 nuovo appuntamento con “TIME OUT”; Ospiti Agnese Cecconello, Sofia Ferrarini e Agata Tellone

Come tutti i venerdì ritorna puntualmente anche questa sera alle 21 “TIME OUT”, il format sul volley femminile di serie A1 e A2 del gruppo editoriale More News. La 12^ puntata stagionale vedrà come ospite in studio la centrale della Honda Olivero Cuneo Agnese Cecconello, reduce dalla entusiasmante vittoria contro il Novara.

Due i collegamenti in programma; il primo con la centrale della CBL Costa Volpino Sofia Ferrarini e il secondo con il libero del Trasporti Bressan Offanengo Agata Tellone. Nel corso della puntata andranno in onda le interviste raccolte in settimana con Enrico Barbolini (Uyba Busto Arsizio), Lorenzo Pintus (Honda Olivero Cuneo), Michele Marchiaro (Wash4green Pinerolo), Ilenia Moro (W. Pinerolo) Giada Cecchetto (Futura Busto Arsizio), Claudio Basso (BAM Mondovì) e Giulia Viscioni (BAM Mondovì).

Ricordiamo che Time Out va in onda tutti i venerdì sera (ore 21) sulla home-page di Targatocn.it, Piazzapinerolese.it, Ilbustese.it, Lavocedialba.it, Torinoggi.it. e sulle rispettive pagine Facebook e anche su Youtube.