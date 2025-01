Volley maschile A3: per Savigliano trasferta sarda in casa dell'ex Simeon

Un’altra trasferta, questa volta con la voglia di trovare il tanto agognato “colpo grosso”. Per il 12° turno del Girone Bianco della Serie A3 Credem Banca, il Monge-Gerbaudo Savigliano vivrà la seconda è ultima trasferta aerea della sua stagione, volando verso il Palasport Fratelli Pirastu per rendere visita al Cus Cagliari.

L’avversario. Un avversario diretto e anche ben conosciuto. Così si può riassumere il gruppo sardo, che i piemontesi inseguono in classifica con appena un punto di ritardo e che fin qui hanno avuto un rendimento simile a quello del Monge-Gerbaudo. La conferma arriva dai numeri: i cagliaritani hanno raccolto 15 punti contro i 14 biancoblu, frutto di 5 vittorie e 6 sconfitte, proprio come Dutto e compagni. Non solo. Le due squadre hanno avuto un percorso simile anche per la scarsa “confidenza” con gli impegni esterni. Se quello strappato domenica scorsa a Mantova è stato il primo punto esterno di Savigliano, Cagliari ha fatto poco meglio, ottenendo una sola vittoria esterna che risale ormai alla prima giornata, quando il Cus vinse il derby contro Sarroch con un netto 0-3. Da lì, solo sconfitte, con un unico altro punto strappato proprio contro Savigliano all’andata, ma anche un rendimento quasi perfetto tra le mura amiche, con l’ultima sconfitta che risale allo scorso 27 ottobre contro Belluno.

Qui Monge-Gerbaudo Savigliano. Anche per quest’ultimo dato, l’impegno che attende i ragazzi di coach Michele Bulleri sembra essere molto ostico. I piemontesi, però, ci arrivano in fiducia dopo la buona prestazione in casa della seconda forza del girone, che ha lasciato anche tanti rimpianti per una sconfitta maturata nel finale. Lo spiega lo stesso tecnico toscano: “In settimana con i ragazzi abbiamo parlato della sconfitta del PalaSguaitzer e ho detto loro che andare a Roma e non vedere il papa dà fastidio e che voglio vedere questo fastidio pungolare continuamente prima in allenamento e poi in gara per fare sempre meglio. La prestazione è stata comunque importante, se devo guardare il bicchiere mezzo pieno. Ora chiedo a loro continuità di rendimento, sia set dopo set che giornata dopo giornata. Se riusciremo a mantenerla, raccoglieremo sicuramente più punti di quanti fatti finora”.

I precedenti. Sono tre i precedenti tra le due squadre, con un bilancio che pende a favore di Cagliari: 2-1, con Savigliano che ha ottenuto la prima vittoria nella gara d’andata. Non ci saranno ex in campo ma ce ne sarà uno in panchina di quelli ben noti al PalaSanGiorgio. A guidare Cagliari, infatti, c’è da questa stagione Lorenzo Simeon, tecnico dell’ultimo biennio saviglianese. Una sfida, quindi, anche fuori dal rettangolo di gioco.

Dove vederla. Come tutte le gare della Serie A3 Credem Banca 2024/25, la partita tra Cus Cagliari e Monge-Gerbaudo Savigliano sarà trasmessa sul canale YouTube della Lega Volley. L’appuntamento è per le ore 16.00 di domenica 19 gennaio al Palasport Fratelli Pirastu di Cagliari.