Tre giorni di celebrazioni: domani la sfilata degli Alpini per le vie di Cuneo

Continua la tre giorni di celebrazioni che la sezione provinciale dell’Associazione Nazionale Alpini ha messo in piedi per ricordare l’82esimo anniversario della battaglia di Nowo Postojalowka, occorsa in Russia nel gennaio 1943 e che ha quasi del tutto decretato l’annientamento della Divisione Alpina Cuneense: circa 14mila sono stati i morti e i dispersi, sui 15mila partiti l’anno precedente.

Ieri la serata in sala san Giovanni a Cuneo presentata da Paolo Cera, presente anche la sindaca Patrizia Manassero. Presenti in sala il vice presidente nazionale Carlo Balestra, alcuni consiglieri nazionali, il presidente sezione Cuneo Spedale Davide accompagnato dai consiglieri sezionali e il presidente del memoriale Aldo Meinero. Il rinfresco finale è stato preparato dal gruppo di Gaiola.



L’intero calendario di eventi si può consultare nell’immagine sotto, ma il momento clou sarà certamente la sfilata degli Alpini per le vie di Cuneo, in programma domenica 19 gennaio. Si partirà alle 10 dal parco Monviso, si percorrerà l’asse centrale della città fino alla cattedrale di Santa Maria del Bosco in via Roma; qui si terrà la funzione religiosa.

Per l’occasione verranno introdotte diverse modifiche alla viabilità cittadina:

- divieto di sosta dalle 7 alle 10.30 su entrambi i lati di via Giotto, via Quarto Reggimento Artiglieria Alpina tra via Bramante e via Giotto, e dalle 8.30 alle 11 in via San Giovanni Bosco

- divieto di transito dalle 7 alle 10 lungo via Giotto e via Quarto Reggimento Artiglieria Alpina, e lungo corso Monviso tra la rotatoria di corso Galileo Ferraris e via Bramante, e dalle 9.30 alle 11 in corso Nizza tra via Avogadro e piazza Galimberti e la porzione di anello stradale di quest’ultima lato Tribunale

Nella mattinata di domenica verrà revocata l’area pedonale urbana del viale degli Angeli.

“Quei luoghi dove si è consumata la tragedia della Divisione Alpina Cuneese sono tornate a essere terre martoriate dalla guerra negli ultimi anni; dove c'erano i girasoli durante l'avanzata e e la neve ed il gelo durante la ritirata di Russia, oggi continuano a morire dei soldati e purtroppo anche donne e bambini – si legge nella nota dell’ANA cuneese, diramata nei giorni scorsi -. La guerra è la peggior cosa che un popolo possa subire, lo hanno raccontato bene i nostri pochi reduci in quelle memorie che sono nulla se non accompagnate da quel sentimento di pace che chi ha vissuto la guerra è stato capace di farci conoscere. Gli alpini, più di altri nelle nostre comunità, sono stati capaci con il loro esempio, con la loro vita vissuta in tempo di pace, con riconoscimento e rispetto per chi non è tornato, di portare a noi valori come il rispetto, l’amicizia, l’aiuto e la solidarietà verso il prossimo”.

“Con questi sentimenti e impegni viviamo questo 82esimo anniversario della Battaglia di Nowo Postojalowka, consapevoli che con ogni azione anche piccola possiamo diffondere il Valore Alpino, per contribuire a far germogliare sentimenti volti alla pace tra i popoli, nelle famiglie e in ognuno di noi” concludono le penne nere.