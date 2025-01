Tre squadre dei vigili del fuoco di Cuneo e altrettanti mezzi sono al lavoro a Castelletto Stura, in via Ceriolo, per domare le fiamme in un fienile a ridosso di una cascina.

L'allarme è scattato poco prima delle 20. Non si conosce, al momento, l'entità dell'incendio.

A Gambasca, invece, sono impegnati i vigili del fuoco di Barge e Saluzzo per un incendio boschivo nei pressi della strada provinciale 117.