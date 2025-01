Gli alpini della Cuneense hanno ricordato i 14mila morti e dispersi della battaglia di Nowo Postojalowka [FOTO e VIDEO]

Si è conclusa oggi (domenica 19 gennaio) la tre giorni di celebrazioni che la sezione provinciale dell’Associazione Nazionale Alpini ha messo in piedi per ricordare l’82esimo anniversario della battaglia Nowo Postojalowka, occorsa in Russia nel gennaio 1943 e che ha quasi del tutto decretato l’annientamento della Divisione Alpina Cuneense: circa 14mila sono stati i morti e i dispersi, sui 15mila partiti l’anno precedente.

Proprio nella giornata odierna la sfilata degli Alpini per le vie di Cuneo: si è partiti alle 10 dal parco Monviso e si è percorso l’asse centrale della città fino alla cattedrale di Santa Maria del Bosco in via Roma, dove si è tenuta la funzione religiosa.

“Quei luoghi dove si è consumata la tragedia della Divisione Alpina Cuneese sono tornate a essere terre martoriate dalla guerra negli ultimi anni; dove c'erano i girasoli durante l'avanzata e e la neve ed il gelo durante la ritirata di Russia, oggi continuano a morire dei soldati e purtroppo anche donne e bambini – ha scritto negli scorsi giorni, in una nota, la sezione ANA cuneese -. La guerra è la peggior cosa che un popolo possa subire, lo hanno raccontato bene i nostri pochi reduci in quelle memorie che sono nulla se non accompagnate da quel sentimento di pace che chi ha vissuto la guerra è stato capace di farci conoscere. Gli alpini, più di altri nelle nostre comunità, sono stati capaci con il loro esempio, con la loro vita vissuta in tempo di pace, con riconoscimento e rispetto per chi non è tornato, di portare a noi valori come il rispetto, l’amicizia, l’aiuto e la solidarietà verso il prossimo”.

“Con questi sentimenti e impegni viviamo questo 82esimo anniversario della Battaglia di Nowo Postojalowka, consapevoli che con ogni azione anche piccola possiamo diffondere il Valore Alpino, per contribuire a far germogliare sentimenti volti alla pace tra i popoli, nelle famiglie e in ognuno di noi” hanno concluso le penne nere.