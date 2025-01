Volley A2M. Cuneo soffre ancora con Reggio Emilia, ma stavolta il tie break è suo

Ci sono formazioni rognose, con un gioco che patisci e ti mettono in difficoltà ad ogni occasione. Per Cuneo, Reggio Emilia è una di queste.

Ci sono voluti di nuovo cinque set per decidere chi, tra piemontesi ed emiliani, si portasse a casa la vittoria nel quinto turno del girone di ritorno. Risultato ribaltato rispetto l'andata, quando a San Rocco Castagnaretta s'imposero i giocatori della Conad: al Pala Bigi vince la MA Acqua S.Bernardo con il risultato di 2-3 (25-23/23-25/23-25/21-25/11-15).

Un match complicatissimo, come nelle previsioni, che Battocchio ha provato ad affrontare inserendo Giulio Pinali nel sestetto di partenza, ma l'opposto emiliano non è ancora pronto ed è stato richiamato in panchina nelle prime battute del secondo set dopo aver faticato enormemente in quello di apertura (29%). Di lì in poi Davide Brignach, che ha onorevolmente condotto un'onesta gara.

Stavolta Cuneo è riuscita a contenere gli avversari a muro, fondamentale nel quale durante la gara di andata era stata seppellita, ma battere i giallorossi è stata comunque un'impresa durissima. Dopo essere andata sotto di un set, la squadra piemontese ha ribaltato la situazione portandosi avanti in un terzo parziale nel quale Sottile ha potuto tornare a far attaccare con maggior continuità il suo reparto centrali.

Poi, però, il passaggio a vuoto sul finale di quarto set ha rischiato di mandare tutto in fumo: avanti 14-17 i biancoblu hanno subìto un incredibile parziale di 11-4 che ha rimesso in gioco la Conad. Il rovescio della medaglia è stato il sangue freddo dei piemontesi nel tie break, iniziato subito in salita: sotto 5-2 Cuneo ha trovato la forza di ribaltare l'incontro andando a vincere con uno scarto di quattro lunghezze.

Con la vittoria da 2 di Reggio Emilia la MA Acqua S.Bernardo Cuneo raggiunge quota 32 punti insieme con Aversa, anche se scavalcata in classifica dai campani per maggior numero di vittorie.

IL MATCH

Il primo break dell'incontro arriva sulla P1 di Reggio Emilia, 4-2 palla messa fuori in diagonale di Pinali, ma Allik in battuta rimette subito in corsa Cuneo (ace, 4-4) al quale ribatte Porro che abbatte Sette in ricezione per il nuovo +2 (9-7) degli emiliani. Di battuta, in battuta: c'è l'ace di Volpato del 9-9, che trova il suo primo vantaggio dell'incontro al termine di una lunga azione chiusa da Allik (15-16), ma poi la Conad ribalta la situazione e trova il break con una pipe di Suraci che costringe Battocchio al time out sul punteggio di 21-19 degli emiliani. Reggio arriva al set ball con il break di vantaggio (24-22), Cuneo fa cambio palla ma Suraci chiude con un colpo in diagonale.

Reggio Emilia riparte bene e va sul 2-0 nel secondo set sull'attacco di Gasparini dalla seconda linea, Codarin pareggia a 3 con un ace e Cuneo trova il contro break 4-6 con Allik, ma poi Gottardo rimette di nuovo il set in equilibrio (6-6). Dalla seconda linea Brignach ottiene il 9-7, Allik prima sbaglia un attacco (9-9) poi ne mette a segno un secondo ed è di nuovo +2 (9-11) de piemontesi che provano l'allungo grazie alla diagonale vincente di Sette per l'11-14. Coach Fanuli cambia il palleggiatore inserendo Partenio al posto di Porro, Reggio si riavvicina (13-14) approfittando dell'errore in attacco di Sette, ma Allik in pipe riporta gli ospiti avanti di 3 lunghezze sul 13-16. Che diventano quattro sull'invasione a muro di Suraci (16-20). L'allenatore emiliano prova a girare il set con un cambio azzeccato: pesca il giovane Guerrini dalla panchina che con il suo servizio scombussola la ricezione cuneese: due aces diretti ed un servizio di potenza che propizia il muro di Sighinolfi riporta Reggio in parità, 20-20. Cuneo tira un sospiro di sollievo quando Allik ritrova il break sul 20-22, ma Gasparini dalla seconda linea riapre ancora i giochi sul 22-22. Contro break e set ball cuneese per mano di Sette (22-24) che chiude anche il punto del 23-25 con un pallonetto vincente.

MA Acqua S.Bernardo avanti 1-3 nel terzo set sulla battuta vincente di Allik, poi 3-6 grazie all'errore in attacco di Gottardo. Due errori di Sette e un pallonetto di Gottardo ribaltano la situazione in favore di Reggio Emilia (7-6). Il set procede in equilibrio fino al nuovo break piemontese che arriva grazie all'ace di Brignach (13-15), due punti di vantaggio che Cuneo mantiene fino alla fine: set ball (22-24) per mano di Codarin che chiude anche il punto finale.

Quarto parziale, buon vantaggio di Reggio Emilia (6-3) grazie ad un muro di Bonola su Sette e l'attacco vincente di Gasparini. Cuneo riordina il gioco: con Allik prima torna sotto 8-7 poi Brignach con una battuta vincente rimette il set in equilibrio sull'11-11. La pipe di Sette porta la MA Acqua S.Bernardo avanti di due lunghezze(14-16), che diventano 3 grazie al muro di Codarin su Barone: 14-17 e time out per coach Fanuli. Rabbiosa reazione dei suoi mentre Cuneo si blocca: arrivano l'ace di Suraci e il mani e fuori di Gasparini che riaprono i giochi con il pareggio a quota 20, mentre l'errore di Sette, la ricezione sbagliata di Cavaccini, un punto di Gasparini ed il muro di Gottardo su Malavasi portano la partita al tie break.

Cuneo accusa il contraccolpo di un match che sembrava ormai avere in pugno e va subito sotto 5-2 nel tie break sul turno al servizio di Suraci: due aces personali ed un altro suo servizio di potenza che propizia l'attacco vincente di Gottardo. Battocchio ferma il gioco, al rientro Codarin in battuta accorcia a -1 (5-4) poi Sette, sempre dai metri, pareggia a 7. Allik mura Gasparini ed i piemontesi vanno al cambio campo avanti di un punto con l'estone che trova anche il punto del break (7-9). Arrivano un muro di Sottile su Gasparini ed il pallonetto di Allik, che portano Cuneo avanti 7-11. Suraci tira un gran diagonale, Reggio rosicchia un break (9-11), ma la partita si chiude sull'invasione fischiata ai padroni di casa.