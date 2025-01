Il Giorno della Memoria e del Ricordo a Savigliano

Il Comune di Savigliano ha organizzato alcune iniziative in vista del Giorno della Memoria e del Giorno del Ricordo, che ricorrono rispettivamente il 27 gennaio ed il 10 febbraio.

Per commemorare la Shoah, mercoledì 22 gennaio, alle 21, presso il teatro Milanollo, andrà in scena “Il paradiso inaspettato – Ferramonti di Tarsia”, spettacolo di Lucilla Perrini. A cura del Teatro Laboratorio Brescia, la rappresentazione parla di una storia dimenticata, per certi versi sorprendente pur nella drammaticità. Quella del campo di concentramento che nel 1940 venne aperto a Ferramonti di Tarsia, in provincia di Cosenza: 92 baracche, 4.000 ebrei e antifascisti da tutto il mondo. Le prevendite sono aperte, ed i biglietti sono acquistabili sul sito www.vivaticket.it (con diritto di prevendita) o presso l'Ufficio Cultura di palazzo Taffini (via Sant'Andrea 53) dal lunedì al giovedì, dalle 9 alle 12.

Lunedì 27 gennaio, alle 17, in piazza Santarosa, si terrà “All’ombra dell’Olocausto. Voci di ebrei saviglianesi”, spettacolo itinerante a cura dell’Associazione Teatro e Società. L'ingresso è libero. Per informazioni: archivio.storico@comune.savigliano.cn.it – 0172.711240.

Riguardo il Giorno del Ricordo, sabato 8 febbraio – alle 11, in via Martiri delle Foibe –avverrà la deposizione di una corona alla presenza delle autorità civili e militari cittadine. Un momento organizzato in collaborazione con l’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia.

Sempre l'8 febbraio, ma alle 17, presso la Crosà Neira, si parlerà dei “Profughi tra tanti profughi nella provincia Granda”. Incontro di approfondimento sui “Giulian” di Savigliano, a cura della dott.ssa Silvia Olivero, responsabile Archivio Storico Comunale e MUGI Savigliano. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

"Ogni Istituto scolastico cittadino, attraverso le proprie attività didattiche – afferma l'assessore alla cultura Roberto Giorsino – affronterà il tema delle persecuzioni razziali, dell’Olocausto, della tragedia delle Foibe e dell’esodo giuliano‐dalmata".