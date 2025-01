Feste senza ciliegie

Quest’anno ce l’ho fatta. Sono riuscito a evitare – tramite proibizione assoluta – che sul mio tavolo, nei banchetti delle feste arrivassero ciliegie, fragole e qualsiasi altro tipo di frutta fuori stagione. Ho chiesto a moglie, parenti e amici di non comprarli e quindi di non servirli. E vi assicuro che non ci è mancato nulla: a fine pasto un grande cesto con arance, mandarini, frutta secca, mele, kiwi, ci ha regalato davvero bontà e delizia.

E’ una personale battaglia che conduco da tempo e quest’anno sono riuscito a vincerla.

E non riguarda solo la frutta, ma qualsiasi prodotto della terra. Praticamente ogni mese i campi ci regalano frutta e verdure diverse, in grado di soddisfare tutti i palati. Ora che è inverno, è stagione di carciofi, cavoli, verze, spinaci, porri, broccoli, finocchi… perché andare a inseguire asparagi, pomodori, zucchine? Sicuramente questi ortaggi saranno coltivati in serre o importati dall’estero e perciò – oltre a costi maggiorati – arrecano un danno diretto all’ambiente. Lo stress dell’habitat credo sia sotto gli occhi di tutti.

Il nostro pianeta Terra è già inquinato e ferito (ce ne rendiamo conto ogni giorno) le nostre scelte alimentari sono solo una piccola goccia nell’ oceano, ma se non si comincia da qualche parte, non cambierà mai nulla. Cominciamo con il rispettare i tempi della Natura, come facevano i nostri nonni.

La fortuna dell’Italia è di avere una biodiversità alimentare che il resto del mondo ci invidia.

Non approfittarne è un peccato grave: per l’economia del Paese, per le nostre tasche, per contrastare, anche minima misura, il mutamento climatico.