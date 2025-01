La Federazione di Fratelli d’Italia di Cuneo ha incontrato i vertici delle forze dell'ordine provinciali

Riceviamo e pubblichiamo.

Nella giornata odierna, la Federazione Provinciale di Fratelli d’Italia di Cuneo, rappresentata dal Presidente William Casoni, accompagnato dall’Onorevole Monica Ciaburro, la Consigliera Regionale Federica Barbero, il Consigliere Provinciale Rocco Pulitanò, il sindaco di Valdieri Guido Giordana e da altri dirigenti del partito, ha incontrato il Questore della provincia di Cuneo, dott. Carmine Rocco Grassi, Il Comandante Provinciale dei Carabinieri, Colonnello Marco Piras, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, colonnello Mario Palumbo, e il Comandante dei Carabinieri di Borgo San Dalmazzo, Maggiore Luca Rossi.

“Anche nella giornata dell’Epifania, Fratelli d’Italia ha voluto dimostrare l’autentica vicinanza alle nostre donne e ai nostri uomini delle Forze dell’Ordine, impegnati sul territorio per il rispetto della legalità – ha dichiarato l’Onorevole Monica Ciaburro –. Noi siamo sempre dalla parte e al fianco delle donne e degli uomini in divisa, che quotidianamente rischiano la loro vita per garantire la nostra sicurezza”.

L’onorevole Ciaburro ha anche ricordato l’impegno costante del Governo Meloni per sostenere chi porta una divisa, anche attraverso provvedimenti legislativi che rafforzano la tutela nei confronti delle Forze dell’Ordine. “Per esempio - ha specificato l’onorevole Ciaburro - nel Contratto Sicurezza e Difesa, l’aumento medio dello stipendio è di 198 euro. Inoltre, nel DDL Sicurezza che sarà pubblicato nei tempi più brevi possibile, vi è una disposizione che prevede la copertura delle spese legali fino a 10mila euro per Forze dell’Ordine o agenti indagati per fatti inerenti al servizio”.

Il Presidente William Casoni ha aggiunto: “Questi incontri confermano la volontà del nostro partito di mantenere un dialogo diretto e costruttivo con chi opera in prima linea per la tutela della legalità. La sicurezza dei cittadini e il supporto a chi la garantisce rimangono una priorità assoluta.”

Fratelli d’Italia ringrazia il Questore, i Comandanti Provinciali e tutti gli appartenenti alle Forze dell’Ordine per il lavoro incessante svolto al servizio della comunità”.