La morozzese Adele Roatta terza al Cross La Mandria International di Venaria Reale

In Piemonte, nella terza edizione della campestre internazionale, successi del keniano Kiplagat e dell’etiope Shimket

Dominio degli atleti africani nella terza edizione del Cross La Mandria International sul percorso di Venaria Reale (Torino) che ha accolto gli Europei di Piemonte 2022. Al maschile c’è una tripletta keniana con il successo in volata di Emmanuel Kiplagat che chiude in 24:49 sotto la pioggia davanti a Gideon Rono (24:50) sugli 8 chilometri nell’impegnativo tracciato con la rampa verso il Castello e la suggestiva Sala delle Carrozze. Terzo posto al connazionale Ezekiel Letaya (25:17) mentre il primo degli italiani è Luca Alfieri (Atl. Casone Noceto), quarto con 26:11.

Tra le donne arrivo fotocopia della Cinque Mulini di un paio di mesi fa: l’etiope Yenenesh Shimket (21:18 nei 6 chilometri) precede di un secondo la keniana Sheila Jebet, alle sue spalle in 21:19. Finisce terza la ventenne morozzese Adele Roatta (Bracco Atletica, 23:07), rimasta con la coppia di testa nella prima parte.

Gara di spessore per la Roatta, che ha dettato il ritmo per metà gara con l'etiope e la Keniana sornione dietro di lei che nel 2° dei 3 giri, all'inizio della salita che porta allo splendido "salone delle carrozze" della reggia di venaria,hanno deciso di prendere la testa della corsa per poi disputarsi la volata che è finita nello stesso ordine dell'ultima 5 Mulini dove terza arrivò la nostra Nadia Battocletti.

Come detto nell'intervista a fine gara Da Adele l'obbiettivo di questa prima parte di stagione sono i Campionati Italiani di cross che si terranno a Cassino (FR) il 15/16 marzo

Però prima prenderà parte ai Campionati Italiani indoor sui 3000m ad Ancona l'1-2/02/2025 dove si metterà a confronto con le specialiste delle gare al coperto sull'anello da 200m

In vista di questo appuntamento il prossimo sabato 25/01/2025 farà u test sui 1500m al Palaindoor di Padova