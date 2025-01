Val Tanaro Rugby: vittoria sul campo della Dynamo Dora al termine di una battaglia epica

Domenica 19 gennaio il campo di Moncalieri è stato teatro di una battaglia epica sotto una pioggia incessante, perfetta per una partita di rugby di altri tempi.

I cinghiali del Val Tanaro Rugby hanno vinto contro i padroni di casa della Dynamo Dora con un punteggio di 16-22, consolidando la loro posizione in cima alla classifica.

La Partita

Nonostante le avverse condizioni meteorologiche, la partita è stata intensissima fin dai primi minuti. Le mete di Gallo, Santoro e Suria hanno permesso al Val Tanaro di segnare punti cruciali, garantendo la vittoria finale.

La formazione che ha portato i cinghiali alla vittoria era composto da:

1. Ercole

2. Giribone

3. Gallo

4. Giraudi D. (cap)

5. Spertino F.

7. Porasso

6. Filippi E.

8. Singla O.

9. Santoro

10. Ricci

11. Marengo

12. Giraudo N.

13. Bonino

14. Fresia

15. Suria

16. Piovan

Momenti Decisivi

Nel secondo tempo, due mete degli avversari avevano momentaneamente messo in difficoltà i cinghiali, ma la squadra ha mantenuto la calma grazie alla guida di capitan Giraudi. Il gruppo è rimasto unito, riprendendo a macinare gioco e punti fino al fischio finale.

Le Parole dei Protagonisti

Pasquale Squalo Ricci, autore di una prova sontuosa guidando i tre quarti e placcando tutto ciò che si muoveva in campo:

“La partita è stata molto intensa, giocata sotto una pioggia battente che ha reso tutto più difficile. Nonostante questo, i ragazzi hanno fatto un'ottima prova. Gli avversari erano davvero tosti, ma siamo riusciti a mantenere la concentrazione e a giocare il nostro rugby. Tutti i ragazzi hanno lavorato duramente durante la settimana dando massimo in campo, e questo è il risultato del lavoro di squadra”

Francesco Frank Spertino, seconda linea, ha analizzato la prova della mischia: “La mischia è stata messa a dura prova da un pacchetto avversario molto forte, sia in mischia chiusa che in touche. Abbiamo dovuto lavorare duramente per mantenere il controllo e contrastare la loro potenza. Nonostante le difficoltà, gli 8 uomini di mischia dei cinghiali hanno fatto un'ottima prova, dimostrando grande resilienza e spirito di squadra. Ci sono stati momenti in cui la pressione avversaria è stata molto forte, specialmente nel secondo tempo. Ma abbiamo mantenuto la calma e continuato a lottare. La nostra coesione come gruppo è stata fondamentale per superare questi momenti difficili”.

Man of the Match

Il giovane mediano di mischia Patrick Santoro è stato nominato Man of the Match per la sua eccellente prestazione.

Prossimo Appuntamento

Il prossimo appuntamento è previsto per domenica 2 febbraio a Farigliano, dove il Val Tanaro affronterà i Rosafanti Rugby.

Nonostante la pioggia, i cinghiali del Val Tanaro Rugby hanno dimostrato un grande spirito di squadra e determinazione. Il loro successo è stato un perfetto esempio di come il rugby sia molto più di uno sport: è una questione di cuore e resistenza.