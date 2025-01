A Cervere un incontro con l'A.P.I.STOM, associazione per le persone con stomia e con problematiche di incontinenza

Sabato 25 gennaio alle ore 16, presso la sede degli Alpini di Cervere in via Colonnello Ansaldi n°8 Bis, si terrà il primo incontro dell’Associazione A.P.I.STOM. L’associazione è rivolta alle persone portatrici di stomia e con problematiche di incontinenza. Questa patologia può cambiare radicalmente la vita delle persone, con il rischio di limitare la vita sociale fino all’isolamento.

"Un altro obiettivo- spiegano dall'associazione - è quello di dare supporto alle persone che si stanno approcciando a questa nuova condizione o hanno già subito l’intervento. La testimonianza e l’esperienza di pazienti stomizzati che hanno già vissuto tutto il percorso possono trasmettere fiducia, dimostrando concretamente che la stomia può essere vissuta con normalità e positività, senza privarsi delle relazioni sociali e senza rinunciare agli hobby e alle passioni. "Da soli non si ottiene nulla, ma insieme si possono raggiungere grandi risultati", questo è il messaggio che guida l’iniziativa. Ed è davvero così' perciò l'evento del 25 gennaio sarà quindi un momento per incontrarsi, conoscersi e ascoltare il racconto dell’esperienza personale di alcuni stomizzati e familiari. Durante l’incontro si presenteranno i progetti futuri dell’associazione e si condivideranno anche le proposte che nascono dai bisogni delle persone stomizzate e delle loro famiglie. Sarà anche l’occasione per festeggiare un anno dalla nascita dell’associazione e l’inizio delle attività".

L’incontro è aperto a tutti, soci e non, e si concluderà con un aperitivo in collaborazione con la CNOS-FAP di Savigliano. La prenotazione è gradita ai seguenti referenti:

Zona Cuneo, Mondovì, Savigliano, Saluzzo: Mauro 371 6994737, Piero 371 6991745

Zona Alba: Luciano 371 6986889

Possono aderire portatori di stomia, infermieri, stomaterapisti, medici e tutte le persone che desiderano sostenere l’attività dell’associazione, entrare a far parte della comunità e contribuire al miglioramento della qualità della vita delle persone coinvolte. Insieme, possiamo fare la differenza, per vivere meglio ogni giorno.