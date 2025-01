Tennis: la LiSport Alba vola ai quarti di finale del Trofeo Caroleo

Bella e convincente vittoria della LiSport di Alba negli ottavi di finale del Trofeo Caroleo, la più prestigiosa competizione a squadre invernale piemontese.

Il team capitanato da Andrea Merlo ha superato agevolmente l'agguerrita compagine del Country Club Vho di Tortona sui campi in erba sintetica di San Cassiano.

Nel primo singolare Denis Golubev ha sconfitto Filippo Valdetara con il punteggio di 7-6, 6-3. Non ci sono stati break nel primo parziale, deciso da un intenso tie-break in cui Golubev ha saputo alzare vertiginosamente il ritmo dello scambio conquistando subito due mini-break che sono risultati decisivi. Più agevole invece per il giocatore albese il secondo set in cui ha strappato il servizio all'avversario al quinto game trovando l'allungo vincente. Nel secondo singolare Francesco Pedussia ha regolato con lo score di 6-3, 6-4 l'under 16 tortonese Siro. Nel primo set l'alfiere albese è andato subito sotto di un break in apertura ma la maggiore esperienza di gioco gli ha permesso di ribaltare la situazione gestendo bene i tentativi di rimonta del giovane avversario.

Nel match di quarti di finale la LiSport sarà ora impegnata contro il temibile Tennis Club Tescaro di Chivasso guidato da Mattia Gabriele.

La dirigenza del sodalizio albese dimostra grande soddisfazione per il risultato ottenuto. La LiSport infatti ha iniziato il proprio percorso agonistico soltanto nel 2019, rinascendo dalle ceneri dello storico Sporting Club Albese. Nell'arco di sei stagioni il circolo presieduto da Lorenzo Cane ha ottenuto alcuni prestigiosi risultati, tra cui la fase nazionale della serie C maschile nel 2024 e la finale del Caroleo nel 2023.