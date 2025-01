Alla sede Cai di Alba si parla di cambiamento climatico con la giornalista Adriana Riccomagno

Cose Nuove è la mini rassegna in quattro appuntamenti in cui la casa editrice Cose Note Edizioni porta i libri in luoghi non tradizionalmente dedicati alla lettura. Dopo il piacevole ritrovo in sede per gli Auguri di Natale e l’Aperilibro alla La Rosa Bianca di Santo Stefano Roero, si prosegue venerdì 24 gennaio con incontro serale alla sede del Cai di Alba per una riflessione sul tema del cambiamento climatico con la giornalista e saggista albese Adriana Riccomagno, a partire dal suo libro Oddio, l’estate!.

In chiusura, venerdì 7 febbraio, alle 17.30, nella rinnovata Sala Riolfo nel Cortile della Maddalena ad Alba, presentazione della Collana manualistica con Filippo Cosentino e Patrizio Balzarini, rispettivamente autori del metodo di chitarra Suona! Manuale completo per lo studio personale (Vol. 1 Principiante / Intermedio), e di Drum window. Metodo completo per batteria per imparare a suonare in quintino (Intermedio / Avanzato).

La rassegna Cose Nuove è organizzata da Cose Note Edizioni - Dragonfly Music Studio con il contributo della Regione Piemonte e in collaborazione con La Rosa Bianca, Cai Sezione di Alba e Ipogeo Records.