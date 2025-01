Gruppo Lista Civica Cirio Presidente Piemonte Moderato e Liberale: “Dall’Assessore Vignale grande attenzione agli Enti Locali”

"Ringraziamo l’Assessore Vignale per il lavoro svolto nell’ambito del suo Assessorato e per l’importante piano di investimenti relativo alle sue deleghe. Apprezziamo il grande impegno sulla valorizzazione del patrimonio regionale e soprattutto l’attenzione agli Enti Locali, punto di riferimento dei cittadini ed erogatori di servizi irrinunciabili per le persone: l’ampliamento della platea dei comuni coinvolti attraverso le Aree Omogenee indica chiaramente il positivo percorso intrapreso dall’Assessore Vignale di una relazione sempre più stretta e più capillare con il territorio", così dichiarano i membri del Gruppo Lista Civica Cirio Presidente Piemonte Moderato e Liberale formato dal Capogruppo Silvio Magliano, dal Consigliere Segretario del Consiglio Regionale Mario Salvatore Castello, dai Consiglieri Sergio Bartoli, Elena Rocchi e Daniele Sobrero, al termine della presentazione dei capitoli del Bilancio di Previsione 2025/2027, relativi alle deleghe assegnate, da parte dell’Assessore Vignale in I Commissione.

Per quanto riguarda il Patrimonio saranno impegnati oltre 120 milioni di cui 40 milioni già nel 2025. Mentre per i Fondi FSC saranno messi a disposizione dei Comuni Piemontesi 139 milioni dei quali 97 milioni nel corso del prossimo anno.

Il Piano di Investimenti per il Patrimonio mira a valorizzare, riqualificare e rifunzionalizzazione i beni faro dell’offerta turistico culturale della Regione. I principali interventi del triennio:

12 Milioni per Palazzo Cisterna, Biella

8,4 Milioni per Podere San Giovanni, Stupinigi (TO)

7,3 Milioni Villa San Remigio, Verbania

5 Milioni per l’ex sede dei Giudici di Pace in via dei Mughetti, Torino

5 Milioni Precettoria di Sant’Antonio di Ranverso, Buttigliera Alta (TO)

4,8 Milioni Castello di Val Casotto, Pamparato (CN)

2,5 Milioni Galoppatoio La Marmora, Venaria Reale (TO)

2,5 Milioni Tenuta Cannona, Carpeneto (AL)

2 Milioni Castello di Miasino, Miasino (NO)

1,8 Milioni Giardino Botanico Rea, Trana (TO)

1,8 Milioni per la ex stazione di Porta Milano, Torino

GLI FSC, invece, sono stati suddivisi in due linee.

La prima destinata a 6 Accordi di Programma siglati tra Regione e Enti Locali. Questi Comuni riceveranno 34 milioni nel 2025 per realizzare 44 progetti.

La seconda linea destinata a 805 Comuni Piemontesi suddivisi in 24 Aree Omogenee. Riceveranno un complessivo di 105 milioni che serviranno a finanziare oltre 1100 progetti. Nel 2025 le Aree Omogenee riceveranno una prima parte dei Fondi corrispondenti a 63 milioni di euro, mentre i restanti 43 milioni nel biennio successivo a completamento degli interventi.