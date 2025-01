A Casa Moretta i giochi in scatola coinvolgono anche il sindaco Gatto

La serata "giochi in scatola" in via Rio Misureto

Il quartiere Moretta si conferma un punto di riferimento per la socialità e l’aggregazione. Sabato scorso, il Centro Anziani di via Rio Misureto, trasformato per l’occasione in Casa Moretta, ha accolto numerosi partecipanti per una serata dedicata ai giochi in scatola.

L’evento, organizzato dall’Associazione Ludo Inc. e sostenuto dal Comitato Moretta-Corso Langhe e Moretta Due, ha visto un’ampia partecipazione di giocatori di tutte le età.

La serata, gratuita e aperta a tutti, è stata un momento di condivisione e divertimento, che ha saputo unire generazioni diverse attorno a un tavolo. Tra i presenti, anche il sindaco Alberto Gatto, che ha mostrato grande curiosità verso i giochi proposti.

L’iniziativa fa parte di un progetto più ampio che mira a trasformare il Centro Anziani in un luogo di incontro per tutto il quartiere, con appuntamenti mensili dedicati a famiglie, giovani e adulti. Casa Moretta, nata grazie al patrocinio del Comune di Alba, continua a proporre eventi che promuovono la partecipazione e il senso di comunità.

Il prossimo appuntamento è già fissato: sabato 22 febbraio, alle 21, Casa Moretta ospiterà una serata karaoke organizzata dall’Associazione DI.A.Psi., per continuare a promuovere socialità e divertimento nel quartiere.