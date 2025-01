Catania, esplosione per fuga di gas: crolla palazzina di tre piani

(Adnkronos) - Una palazzina di tre piani è crollata in via Galermo, a Catania, a seguito di una fuga di gas che ha provocato un'esplosione. Lo rendono noto i vigili del fuoco di Catania. "Stiamo attivando tutte le risorse speciali necessarie e disponibili in regione", dicono dal Comando provinciale dei vigili fuoco. Sul posto le squadre di ricerca e soccorso Usar e le unità cinofile.