Il vescovo chiede misericordia per i migranti, Trump non gradisce - Video

(Adnkronos) - Il vescovo chiede a Donald Trump di avere "misericordia" per i migranti. E il presidente reagisce con una smorfia eloquente. Trump oggi ha dichiarato di non aver assistito a "un buon servizio", dopo essere stato interpellato direttamente dal vescovo della diocesi di Washington, che lo ha esortato ad avere "misericordia per le persone nel Paese che hanno paura", in particolare gli immigrati e i membri della comunità Lgbtq+.

"Lasciate che faccia un ultimo appello, Signor Presidente: milioni di persone hanno riposto la loro fiducia in lei e, come ha detto ieri alla nazione, ha sentito la mano provvidenziale di un Dio amorevole", ha affermato la donna vescovo Mariann Edgar Budde nella sua benedizione, durante il Servizio Nazionale Interreligioso di Preghiera in onore dell'insediamento di Trump.

"Nel nome del nostro Signore, le chiedo di avere misericordia per le persone del nostro Paese che sono spaventate". La religiosa ha aggiunto che ci sono "bambini gay, lesbiche e transgender in famiglie democratiche, repubblicane e indipendenti, alcuni dei quali temono per le loro vite". Le telecamere hanno documentato la reazione di Trump, con una smorfia evidente.

Budde ha anche fatto riferimento a “le persone che raccolgono i nostri prodotti, puliscono i nostri uffici, lavorano nelle aziende agricole, lavano i piatti nei loro ristoranti e fanno i turni notturni negli ospedali. Potrebbero non essere cittadini o non avere la documentazione adeguata, ma la stragrande maggioranza degli immigrati non sono criminali. Pagano le tasse e sono buoni vicini".

Mentre rientrava alla Casa Bianca, Trump ha risposto a chi gli domandava come fosse andata la messa. "Non troppo entusiasmante, vero? Non mi è sembrato un buon servizio, no. Potrebbero fare molto meglio".