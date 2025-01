“Provincia Granda, giovani e I.A.: una combinazione vincente?”. Il dibattito sabato 25 gennaio a Roreto di Cherasco

A conclusione del percorso di formazione sull’Intelligenza Artificiale intrapreso dal Pianeta Giovani, l’Associazione Insieme è ora lieta di annunciare che sabato 25 gennaio alle ore 9:30 a Roreto di Cherasco - via Savigliano 52 si svolgerà un momento di restituzione, dove i ragazzi esporranno le loro considerazioni sul tema e dialogheranno con relatori esperti in materia.

Questo evento è in collaborazione con la Fondazione DIG421, che ospiterà il convegno, e la Gioventù Aclista.

Dopo aver studiato ed approfondito i temi di maggior interesse per i partecipanti al progetto, i ragazzi hanno pensato di organizzare questa iniziativa per sensibilizzare l’intera comunità della Provincia su un tema che sta già toccando le nostre vite, e per fornire quelle che sono le loro prospettive (e aspettative) in merito, desiderando anche lanciare dei progetti innovativi che si dovrebbero perseguire per iniziare a sfruttare a pieno le possibilità che offre questa nuova tecnologia. Da qui l’idea di intitolare l’iniziativa “Provincia Granda, giovani e IA: una combinazione vincente?”.

Secondo Federico Calzia, coordinatore del Pianeta Giovani dell’Associazione: "Se lo sarà o meno, una combinazione vincente, dipende tutto da noi, da come sapremo affrontare la novità e dalla nostra creatività, necessaria per continuare a far restare grande una provincia che è già tra le più avanzate in Italia".

I temi affrontati nella mattinata saranno quelli scelti dai giovani in base alle loro esperienze accademiche e professionali, nonché in base ai loro interessi. In particolare, si discuterà di agricoltura, educazione, smart lands e smart cities. Con Enrico Allasia, presidente di Confagricoltura Cuneo e Regionale, si discuterà dell’implementazione dei sistemi di I.A. in ambito agricolo, e si proverà a capire quali opportunità e rischi si porranno per il comparto.

Umberto Regalia, architetto esperto di I.A., smart cities e smart lands dialogherà con i ragazzi dell’associazione sugli utilizzi urbani e territoriali che le macchine “intelligenti” possono offrire, per realizzare comunità più ecologiche e solidali. Inoltre, i ragazzi presenteranno dei progetti, suggestioni rivolte agli amministratori locali, per iniziare ad utilizzare le tecnologie presenti e troppo poco sfruttare.

Infine Simone Conradi, PhD in fisica, docente di computer science presso l'I.T.I.S. “Delpozzo” di Cuneo ed autore di manuali in materia di I.A., presenterà come si possa e si debba insegnare l’I.A. a scuola, ma anche come vada utilizzata per insegnare le materie tradizionali e, nel fare questo, verrà “incalzato” dalle riflessioni dei ragazzi.

La collaborazione con Tesisquare S.p.A. e con la fondazione Digital Innovation Gate 421 è stata fin dall’inizio centrale nel progetto intrapreso dai ragazzi, aiutandoli a comprendere la vastità del fenomeno ed offrendo numerosi spunti di riflessione ed approfondimento. Questa collaborazione, oltre che tematica, si è poi consolidata con la decisione di ospitare questa iniziativa presso i locali della Fondazione.

Per il Direttore, Elio Becchis: "Siamo contenti di poter collaborare con i giovani dell’Associazione Insieme, per questa bella iniziativa che vuole provare a capire come l’Intelligenza Artificiale impatterà sulla provincia di Cuneo, e iniziare a proporre dei progetti per gli scenari futuri. Agricoltura, educazione, smart cities e smart lands sono temi su cui lavoriamo da tempo, e che devono restare al centro della riflessione. Siamo contenti, inoltre, che la Fondazione DIG421 continui ad essere considerata casa da chi vuole capire le nuove frontiere tecnologiche e provare ad anticipare la ricerca di soluzioni anziché limitarsi ad essere spettatori passivi".

Grande attenzione al tema dell’IA è da sempre stata fornita anche da parte delle A.C.L.I., e per questo si è voluto organizzare l’iniziativa in collaborazione con i loro giovani e per Elio Lingua, Presidente provinciale A.C.L.I., è importante approfondire la tematica perché si tratta di un’evoluzione che porterà cambiamenti nella vita di tutti i giorni, e tuttavia non riusciamo ancora ad esserne pienamente consapevoli.

Al termine dell’evento, vi sarà un breve momento conviviale in cui ci si potrà confrontare liberamente con i partecipanti al percorso e con i relatori.

Per iscriversi all’iniziativa è consigliato registrarsi al seguente link su Eventbrite: https://www.eventbrite.it/e/1132277826459?aff=oddtdtcreator