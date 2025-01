Turismo in Langhe Monferrato Roero: 85 mila visitatori nei punti di accoglienza e una strategia per il futuro

l turismo nelle Langhe, nel Monferrato e nel Roero ha confermato il suo trend positivo nel 2024, un anno segnato da importanti traguardi e nuove prospettive per il futuro. Con oltre 85 mila visitatori accolti nei punti informativi di Alba, Asti e Bra, il territorio si conferma una destinazione di punta, capace di attrarre flussi turistici sempre più diversificati e di estendere la propria attrattività verso mercati emergenti come Stati Uniti, Brasile e Asia.

Mariano Rabino, presidente dell’ATL Langhe Monferrato Roero, ha sottolineato come i risultati siano il frutto di un lavoro strategico che punta a rafforzare le peculiarità di ogni area del territorio. “Quest’anno il 55% dei nostri turisti ha scelto la Langa, che si conferma il cuore della nostra offerta turistica. Tuttavia, è importante evidenziare la crescita del Roero, che con un aumento del 7% negli arrivi si dimostra l’area più performante. Anche il Monferrato ha registrato un incremento significativo, soprattutto in termini di presenze”.

Il 2024 è stato caratterizzato anche da un’importante opera di destagionalizzazione, che ha permesso di distribuire i flussi turistici in periodi meno affollati, e da un aumento delle locazioni turistiche e delle seconde case, un fenomeno che impatta sia sulla percezione della crescita reale dei flussi sia sulla qualità della vita delle comunità locali.

Guardando al 2025, l’Ente Turismo punta a rafforzare il proprio impegno su diversi fronti. Bruno Bertero, direttore generale dell’ATL, ha annunciato l’introduzione di nuovi strumenti tecnologici per migliorare l’accessibilità delle informazioni turistiche e l’adozione di un sistema di monitoraggio predittivo per anticipare le tendenze del settore. “La nostra priorità è accompagnare i cambiamenti e fornire ai nostri operatori strumenti concreti per migliorare l’offerta turistica. Quest’anno presenteremo il primo Bilancio di Sostenibilità, una novità che ci permetterà di raccontare in modo trasparente il nostro impatto sul territorio”, ha aggiunto Bertero.

Il 2024 ha rappresentato un momento chiave anche per l’analisi dei dati. Grazie alla collaborazione con l’Osservatorio regionale di Visit Piemonte, l’ATL ha studiato gli impatti della Fiera del Tartufo e del marchio UNESCO, tracciando nuove direttrici per il futuro. “Quello che ci interessa non è solo capire com’è andata la stagione, ma prevedere cosa accadrà, per garantire una crescita sostenibile e costante”, ha spiegato il direttore.

Con oltre 4 mila strutture ricettive e 33.731 posti letto disponibili, il territorio delle Langhe, del Monferrato e del Roero si prepara a un 2025 ricco di opportunità, rafforzando la propria identità e puntando a consolidare il successo ottenuto negli ultimi anni.