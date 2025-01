"Oltre le montagne – Storia di una bambina ebrea e del suo cammino verso la libertà" : il libro di Debora e Chiara Fantino

"Ci sono cose che ai bambini si preferisce non dire. I grandi spesso si limitano a “Tu ora non puoi capire”. È importante, al contrario, dire sempre la verità anche ai piccoli, spiegandola e presentando loro i fatti accaduti in un modo giusto e comprensibile". Così Debora e Chiara Fantino, giovani educatrici e sorelle di Borgo San Dalmazzo, spiegano le motivazioni che le hanno spinte a scrivere il libro «Oltre le montagne – Storia di una bambina ebrea e del suo cammino verso la libertà», pubblicato da Baima e Ronchetti Edizioni.

"Quel che è accaduto, diceva Anna Frank giovane ebrea tedesca morta nel campo di concentramento di Bergen-Belsen, non può essere cancellato, ma si può impedire che accada di nuovo -.spiegano le due autrici -. Ricorrenze come il Giorno della memoria, dedicato alle vittime dell’Olocausto, diventano un’occasione preziosa e da non perdere per riflettere sulle cause di un doloroso passato e al tempo stesso attivarsi perché le cause che generarono la Shoah non si ripresentino più. E’ fondamentale ricordare e raccontare soprattutto alle nuove generazioni una delle pagine più buie della Storia con la «s» maiuscola".

La protagonista del loro racconto, ambientato nel 1943 e impreziosito da suggestive illustrazioni, è Esther una giovane bambina francese che arriva in Italia con la famiglia, a Borgo San Dalmazzo nel cuneese, ed è costretta a fare i conti con la terribile realtà delle leggi razziali.

"Siamo nate e cresciute a Borgo San Dalmazzo – spiegano Debora e Chiara Fantino –, essendo educatrici c’è un aspetto molto importante che ci ha spinto a scrivere questo libro: trasmettere la conoscenza alle future generazioni. “Oltre le montagne” è un invito ai giovani ad essere curiosi: a fare domande agli insegnanti, ai genitori, ai nonni e agli zii. I piccoli hanno diritto di conoscere: oltretutto questo li aiuta nella formazione e sviluppo di un pensiero critico e a far germogliare in loro valori importanti come il rispetto del prossimo e il senso di giustizia".

"Molto spesso a scuola si insegna la storia, ma non quella del proprio territorio, delle proprie valli – aggiungono le due sorelle – Invece, abbiamo scoperto nel tempo che anche le nostre montagne custodiscono piccoli e grandi segreti e sanno raccontare vicende importanti. Nelle pagine che abbiamo scritto emergono storie e personaggi locali, come don Raimondo Viale, che rappresentano il bello di queste realtà. Uomini come lui mettono in risalto l’umanità e la solidarietà che appartengono alla gente di questi posti. Ci siamo documentate molto per “Oltre la montagna”. Le nostre ricerche sono durate circa un anno. Scrivere “a due mani” non è stato semplice. La parte del confronto è stata quella forse più complicata, ma in due mesi abbiamo completato la stesura del testo. E’ stato più lungo occuparsi dei disegni che illustrano la storia".

"I libri sono un potente strumento di educazione nel nostro lavoro. Bisogna avvicinare i bimbi alla lettura insegnando loro a sfogliare i testi di storia e a non dimenticare mai ciò che in passato è successo – concludono le due giovani scrittrici ed educatrici – Un grazie particolare lo vogliamo rivolgere a nostro zio Mauro Fantino, che ci ha trasmesso la passione per i libri, l’importanza della memoria e di conoscere la storia locale e non solo".