Reek, il reportage fotografico su Auschwitz-Birkenau ad Alba

Il Liceo Artistico "P. Gallizio" di Alba, in occasione della Giornata della Memoria, ospiterà l’inaugurazione della mostra fotografica “ריק | Reek”, venerdì 24 gennaio 2025 alle ore 11.

Ideata e realizzata da Fabio Dipinto, docente di discipline audiovisive e multimediali presso l’Istituto nonché noto documentarista, la mostra offre uno sguardo intenso e riflessivo sul Museo e Memoriale di Auschwitz-Birkenau, mettendo in connessione gli scatti con i film più iconici della storia del cinema che hanno affrontato il tema della Shoah.

La mostra, secondo le parole dell’autore, cerca di rispondere alle domande: “Come è possibile che, a quasi ottant’anni dalla fine della Shoah, in questi luoghi si respiri un surreale senso di pace? Come possono degli immensi spazi, oggi frequentati quotidianamente da migliaia di persone, trasmettere una sensazione di silenzio assordante? Partendo da queste domande, e colpito dalla contraddittoria esperienza sensoriale che qui ho percepito, ho cercato di cogliere l’essenza di un luogo di memoria, della quiete che lo pervade e dei vuoti che custodisce, nonostante il riecheggiare delle urla del passato.”

La mostra, allestita al piano sottotetto dell’edificio, sarà aperta agli allievi e ai docenti della scuola, solo su prenotazione ai genitori e ai cittadini dal 24 gennaio al 14 febbraio 2025.

Orari di visita

Dal lunedì al venerdì ore 8:00 - 17:30

Visite guidate (previo avviso all’indirizzo fabio.dipinto@artisticogallizio.it) con il Prof. Dipinto (obbligatorie per gli esterni):

Lunedì e venerdì: 11:00 - 12:00

Martedì - venerdì: 13:45 - 14:25 (pausa pranzo) Maggiori informazioni sul progetto: www.leghiande.it/reek/

L’evento integra idealmente la lezione–dialogo del prof. Guido Armellini per gli studenti dei licei albesi sul tema delle radici dell’antisemitismo, organizzata dall’Istituto Govone in collaborazione con il Rotary club di Alba per la mattinata del 22 gennaio nella Sala Congressi del Palazzo Mostre e Congressi “Giacomo Morra”, Piazza Medford 3 ad Alba.

“Queste iniziative”, afferma il Dirigente scolastico Roberto Buongarzone, “intendono sostenere la formazione culturale e sociale di cittadine e cittadini attivi e partecipi, consapevoli dei loro diritti e dei loro doveri, diffondendo i valori della Costituzione e quelli dell'integrazione europea alla luce degli eventi tragici che hanno caratterizzato il Secolo breve e le sue sanguinose dittature.”