Seconda giornata molto intensa a Bielmonte per le selezioni regionali in vista dell’Alpe Cimbra FIS Children Cup (ex Trofeo Topolino), in programma dall’1 all’8 febbraio a Folgaria.

Tra i primi dieci classificati anche Natinael Cioffi del Val Vermenagna e Alberto Delogu dell’Equipe Limone.

In campo femminile Ludovica Vottero dello Sci Club Borgata Sestriere a 24 ore di distanza si è invece presa la rivincita su Benedetta Rosa Ranieri dello Sci Club Limone.