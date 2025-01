Prosegue con nuove aperture la stagione invernale "Cuneo Neve"

Si amplia ancora l’offerta di “Cuneo Neve”, il brand di Confindustria Cuneo che riunisce 17 stazioni sciistiche della provincia. Con 95 impianti di risalita e 400 chilometri di piste, il comprensorio cuneese si conferma un punto di riferimento per gli appassionati degli sport invernali e della montagna. Le nevicate degli ultimi giorni hanno consentito l’attivazione di ulteriori impianti, che si aggiungono a quelli messi in funzione già diverse settimane fa grazie all’innevamento tecnico, reso possibile dalle basse temperature e dalle significative riserve idriche accumulate nei mesi scorsi.

La notizia fa felici gli appassionati delle Alpi cuneesi e rafforza la fiducia tra gli operatori del settore, già soddisfatti per le presenze registrate durante le festività natalizie e nelle settimane successive. In diverse stazioni, infatti, il numero di visitatori ha superato le aspettative, creando le condizioni per una stagione invernale molto positiva.

«C’è un interesse crescente per la montagna – commenta Roberto Gosso, presidente di “Cuneo Neve” – e il pubblico, sia locale sia proveniente da fuori provincia, ha risposto positivamente. Le recenti nevicate ci fanno ben sperare per una stagione che potrebbe prolungarsi ancora. Questo risultato riflette la crescente sinergia tra gli operatori, che interpretano ormai “Cuneo Neve” come un comprensorio unico, capace di offrire esperienze senza eguali. Gli investimenti costanti per il miglioramento degli impianti e un’offerta varia e accessibile rendono le stazioni sciistiche cuneesi il luogo ideale per vivere la montagna d’inverno e oltre».

Attualmente, sono in attività le stazioni di Artesina, Entracque Neve, Frabosa Soprana, Limone Piemonte Riserva Bianca, Lurisia Monte Pigna, Pian Muné, Pontechianale Sci, Prato Nevoso, Rucaski, Sampeyre 365, Sangiacomo Cardini Ski, Limone Piemonte Maneggio e Viola St. Gréé. L’offerta include sci alpino, freeride, snowboard e scialpinismo, accompagnati da un ricco calendario di eventi e iniziative che garantiscono un’esperienza completa; il tutto in uno degli scenari più suggestivi delle Alpi.

«Il nostro punto di forza – conclude Gosso – sta nella capacità di abbinare un’offerta sportiva ampia a esperienze naturalistiche e attività di intrattenimento. La collaborazione tra stazioni grandi e piccole ci permette di soddisfare le esigenze di un pubblico diversificato. Anche il programma Cuneo Neve Pass, che prevede agevolazioni per gli sci club, sta ottenendo ottimi riscontri. Così, “Cuneo Neve” si conferma un’eccellenza nel panorama delle destinazioni alpine italiane».